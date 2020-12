De Buffon à Ribéry: l'histoire folle de la prise de contrôle de Man City par Sheikh Mansour

Mark Bowen était l'assistant de Mark Hughes lorsque le club a été changé pour toujours, et il raconte à Goal ce qui a été une période remarquable.

C'était juste six jours avant Noël en 2009 lorsque Mark Hughes a été renvoyé par . L'entraîneur gallois avait été embauché 18 mois plus tôt, chargé de mettre un terme à une disette qui remontait à 1976. City était, à l'époque, le géant endormi par excellence, ayant terminé neuvième de la la saison avant l'arrivée de Hughes. Leur campagne s'était terminée par une humiliante défaite 8-1 à Middlesbrough. Hughes et son assistant Mark Bowen préparaient une refonte à long terme, mais leurs plans ont été anéanti du jour au lendemain lorsque Sheikh Mansour a acheté le club le 1er septembre 2008 et a secoué le monde du football.

Manchester City est soudainement passé de la recherche de bonnes affaires à l'offre pour les meilleurs joueurs du monde, chatouillant immédiatement en signant la star du , Robinho, pour un montant record de 40 millions d'euros lle dernier jour du mercato. "Nous jouions au golf et après chaque coup, le téléphone de Mark passait", raconte Bowen à Goal. "À un moment donné, il s'est tourné vers moi et m'a dit: "Pour le moment, nous avons cinq offres de 30 ou 35 millions de livres sterling". "Robinho en était un, Franck Ribéry en était un, Dimitar Berbatov en était un, et je ne me souviens plus des autres".

Aucun acteur n'était hors du marché. Bowen révèle comment lui, Hughes et l'ancien PDG de City, Garry Cook, ont pris un jet privé en un après-midi pour essayer de faire signer la star de la , Gianluigi Buffon; à l'époque le meilleur gardien du monde. "Nous sommes arrivés à l'aéroport et nous sommes montés au salon d'affaires", explique Bowen. "Buffon n'était pas là mais nous nous sommes assis et avons parlé pendant une heure à ses deux agents, avec des figures astronomiques jetées. Ensuite, nous sommes remontés directement dans l'avion".

Manchester City a ensuite ajouté une multitude de stars à son équipe au cours des fenêtres de transfert de 2009, y compris Carlos Tevez, une signature emblématique en provenance du voisin de . Bowen dit que de nombreux joueurs devaient être convaincus qu'il ne s'agissait pas simplement d'un projet à court terme. Cependant, les entraîneurs n'avaient aucun doute sur la gravité des intentions de Mansour, en particulier après la manière rapide avec laquelle le propriétaire a transformé la base d'entraînement du club de Carrington.

"Quand nous sommes arrivés à City pour la première fois, c'était loin d'être adapté", a déclaré l'ancien défenseur de et Norwich. "Les installations étaient médiocres, ce n'était pas un environnement d'élite, et il y avait un peu d'apathie autour de l'endroit. Nous avons essayé de secouer l'endroit et d'élever les normes. Sheikh Mansour nous a demandé d'emmener l'équipe à Abu Dhabi pour une pause de quatre jours. Avant de partir, nous avons parlé à son équipe et avons dit: "Le gymnase n'est pas assez bon, nous devons faire quelque chose". Quand nous sommes revenus quatre jours plus tard, nous avions un tout nouveau gymnase de deux étages sur le terrain d'entraînement, ce qui a époustouflé tout le monde".

"On nous a dit qu'au moment où nous sommes partis, une armée de personnes était arrivée et avait travaillé 24 heures sur vingt-quatre, 7 jours sur sept pour la créer. C'est à ce moment-là que cela nous a frappés : ils sont sérieux. Si vous voulez quelque chose et que cela aide l'équipe, c'est à vous". Compte tenu de la nouvelle richesse de City, qui change la donne, il est ironique que les deux meilleures signatures de l'ère Hughes aient été faites avant la prise de contrôle de Sheikh Mansour - et ne se seraient peut-être pas produites du tout si le club n'avait pas manqué d'argent. City appartenait toujours à l'ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra lorsque Vincent Kompany et Pablo Zabaleta se sont joints respectivement en provenance d'Hambourg et de l' , en raison du besoin du club de vendre Vedran Corluka à Tottenham pour 10 millions d'euros.

"Tout de suite après le match d'ouverture de la saison (une défaite 4-2 à le 17 août 2008), nous avons été convoqués à une réunion avec le bras droit de Thaksin et il a dit: 'Nous avons accepté un offre pour Corluka '", se souvient Bowen. "Mark a dit:" Que voulez-vous dire? Nous essayons de constituer une équipe ici". On nous a dit que le cash-flow était court et Tottenham a offert beaucoup d'argent à l'avance et ils allaient l'accepter. Mais, en toute honnêteté, Garry Cook a déclaré:" Nous pouvons en récupérer une partie pour les joueurs. Nous pouvons donner deux joueurs tout de suite - Zabaleta et Kompany. Mark pensait que Vincent était un défenseur central, mais quand nous l'avons obtenu de Hambourg, il jouait au milieu de terrain. Vincent voulait jouer au milieu de terrain mais cela s'est avéré pour le mieux, car il est devenu peut-être le meilleur défenseur central dans l'histoire du club".

"L'essentiel, cependant, c'est que lorsque nous avons rencontré Vincent et Pablo, leur caractère et leur désir ont brillé." Malheureusement pour Hughes et son personnel dans les coulisses, ils n'ont pas pu terminer ce qu'ils avaient commencé à Manchester City. Après une série de sept matchs de Premier League sans victoire, l'ancien entraîneur du a été limogé dans la nuit d'une victoire 4-3 sur Sunderland, Roberto Mancini ayant déjà été aligné pour le remplacer.

"Mark, moi-même et l'entraîneur des gardiens Eddie Niedzwiecki ont dit: "Nous devons juste rester ici parce que nous gagnerons des médailles en Premier League, nous gagnerons des coupes", déclare Bowen. "Quand nous avons perdu le travail, Mark avait eu des réunions et demandé sur les attentes. On lui a dit que nous devions entrer en Europe. Il a posé des questions sur une coupe et on lui a dit: 'Si vous en gagnez une, c'est une plume énorme dans votre casquette'. Le jour où nous avons été limogés, nous étions dans une position européenne et en demi-finale de la . Mais Mark a toujours senti que les nouveaux propriétaires voulaient leur propre homme".

Ce fut un coup dur pour Hughes, qui n'a plus dirigé un club de la même stature depuis. C'était particulièrement décevant, étant donné qu'il avait été un homme très demandé quand il a rejoint Manchester City, ayant fait un excellent travail chez les Blackburn Rovers. "Nous y étions depuis quatre ans, y avons eu de bons succès et nous commençons à peine à penser:« D'accord, et ensuite?", Explique Bowen. "Nous ne voulions pas surpasser notre accueil et nous nous demandions si nous les avions emmenés aussi loin que possible. J'étais sur le terrain de golf un jour quand j'ai reçu un appel téléphonique d'un de mes amis me demandant si Mark aimerait le travail à City ? J'ai dit: 'Il le fera' et il a plaisanté: 'Tu ne veux pas demander Marquer d'abord? Mark a reçu un appel d'un super-agent plus tard et a dit oui".

"Nous rencontrions les gens de Thaksin à Londres et j'ai reçu deux appels téléphoniques d'un autre super-agent disant:" Mark Hughes aimerait-il le travail à Chelsea? Mark était sur une liste restreinte et quand nous nous rendions à Londres, cet autre agent essayait toujours de le retarder. On nous a dit que beaucoup de gens avaient poussé Mark à se rendre à Chelsea, mais le propriétaire Roman Abramovich a préféré un entraîneur étranger. Nous nous sommes arrêtés devant l'hôtel et Mark a dit: "Nous avons donné notre engagement à City. Chelsea c'est trop tard. Nous le faisons. Nous savions que c'était une situation étrange mais nous avons pensé que nous pouvions aller de l'avant et avons pensé ça allait être un projet à long terme. Sans aucun doute, c'était un grand club et c'était la chose séduisante. Mais en quelques mois, c'était une chose à court terme: les propriétaires veulent du succès et ils le veulent maintenant".

Après avoir quitté Manchester City, Hughes a continué à entraîner , Queens Park Rangers, Stoke et , mais il est sans emploi depuis deux ans. Le joueur de 57 ans a été présenté comme un remplaçant potentiel de Slaven Bilic à West Brom avant que Sam Allardyce ne prenne la relève, et Bowen dit qu'il est frustrant que son compatriote ne reçoive pas le respect qu'il mérite. "Cela m'ennuie que Mark soit associé à un groupe de managers", dit-il. "Les emplois dans les clubs arrivent et j'entends les fans dire qu'ils ne veulent pas de Mark. Mais je dis: 'Fais tes devoirs et regarde ce qu'il a fait avec Blackburn, Fulham, Stoke'. Il est un top manager depuis 17 ans".

Bowen, quant à lui, a obtenu sa première chance à un poste de haut niveau la saison dernière lorsqu'il a guidé Reading au milieu du classement de Championship après une bataille de relégation la campagne précédente. S'il n'exclurait pas de travailler aux côtés de Hughes à l'avenir, cette opportunité l'a excité de reprendre le rôle. "Je fais partie de ceux qui sont impatients de revenir directement dans le jeu", dit-il. "Je veux être numéro un et j'ai vraiment apprécié mon séjour à Reading et j'ai eu une année réussie. Si j'avais le choix, c'est ce que j'aimerais faire, avec le bon club et le bon projet. Je ne vais pas simplement me plonger dans la première chose qui se présente. Mais si Mark se voyait proposer un emploi et le contacter, et que cela me paraissait être une bonne proposition personnellement, je n'exclurais rien".