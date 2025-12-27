Gabon - Mozambique : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ne laisse aucun droit à l’erreur. Après une première journée frustrante, le Gabon et le Mozambique se retrouvent déjà face à une obligation de résultat, dans un contexte lourd et pressant.

Gabon - Mozambique : un match charnière dans le groupe F

Ce dimanche, le Stade Adrar d’Agadir accueillera une rencontre qui pèsera lourd dans la suite du tournoi. Pour le Gabon comme pour le Mozambique, cette deuxième journée de phase de groupes ressemble à un tournant. Battues lors de leur entrée en lice, les deux sélections n’ont plus beaucoup de marge dans une poule relevée.

Cotes CAN 2025 - Que disent les bookmakers ?

Les Panthères, dirigées par Thierry Mouyouma, arrivent avec une pression particulière. Éliminés récemment lors des barrages africains de la Coupe du monde 2026 par le Nigeria (4-1 ap), les Gabonais espéraient repartir sur de nouvelles bases dans cette CAN 2025. Mais la courte défaite face au Cameroun (1-0) a ravivé les doutes. Avant de défier le tenant du titre ivoirien lors de la dernière journée, le Gabon sait qu’il doit absolument prendre des points contre l’adversaire le plus abordable du groupe, sur le papier.

Getty Images

Le Mozambique cherche encore le déclic

En face, le Mozambique traverse une période délicate. Les Mambas restent sur une série peu convaincante, sans victoire lors de leurs trois derniers matchs amicaux avant le tournoi. Leur entrée en lice n’a pas inversé la tendance. Mercredi dernier, ils ont cédé face à la Côte d’Ivoire (1-0), au terme d’un match accroché mais frustrant.

Les hommes de Conde Chiquinho abordent ce rendez-vous avec prudence, mais aussi avec l’idée qu’un exploit reste possible. Solide collectivement, le Mozambique tentera de jouer sur ses automatismes et sur une discipline tactique stricte pour déstabiliser le Gabon.

Historique des confrontations : avantage Gabon

Les statistiques penchent légèrement en faveur des Panthères. Sur sept confrontations entre les deux nations, le Gabon a signé quatre succès. Le Mozambique a remporté deux rencontres, tandis qu’un seul match s’est terminé sur un score de parité. Un historique qui donne un léger avantage psychologique à Pierre-Emerick Aubameyang et ses partenaires, sans pour autant garantir le scénario.

Sur quelle chaine suivre le match Gabon - Mozambique ?

La rencontre entre le Gabon et le Mozambique sera à suivre ce dimanche 28 décembre 2025 à partir de 13h30 sur beIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Gabon - Mozambique

La rencontre entre le Gabon et le Mozambique aura lieu ce dimanche 28 décembre à partir de 13h30, heure française, au Stade Adrar d'Agadir.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe du Gabon

Après son revers inaugural face au Cameroun (0-1), le Gabon devrait s’appuyer sur une organisation très proche de celle préparée avant le début de la compétition. Sous la direction de Thierry Mouyouma, les Panthères sont attendues dans un dispositif en 4-2-3-1.

Dans les cages, Mbaba devrait être reconduit. La défense s’articulerait autour d’Oyono, Moucketou-Moussounda, Ecuele Manga et Ekomié. Devant eux, le duo formé par Mario Lemina et Ndong est pressenti pour stabiliser le milieu de terrain. Plus haut, Averlant, Kanga et Denis Bouanga devraient évoluer dans les trois postes offensifs afin d’alimenter Pierre-Emerick Aubameyang, attendu en pointe.

Aucun souci physique n’ayant été signalé au sein du groupe gabonais, le sélectionneur dispose d’une large marge de manœuvre. Le onze de base devrait donc être maintenu, même si Babicka, Allevinah ou Openda apparaissent comme des alternatives crédibles pour réajuster l’animation offensive en cours de match. André Biyogo Poko et Loufilou restent également des options pour modifier l’équilibre du double pivot si nécessaire, sans que cela n’implique un changement au coup d’envoi.

Infos sur l'équipe du Mozambique

De son côté, le Mozambique devrait conserver son schéma désormais bien installé en 4-3-3 pour défier le Gabon. Siluane est attendu dans les buts et devrait porter le brassard de capitaine. Devant lui, la ligne défensive serait composée de Calila, Mexer, Mandava et Langa.

Au milieu, Amade, Kambala et Guimarães devraient former un trio compact, chargé de sécuriser l’axe et de permettre aux éléments offensifs de se projeter. Plus haut, Catamo, Ratifo et Quembo sont pressentis pour apporter de la largeur et du mouvement autour d’un avant-centre servant de point d’appui.

Cette composition reste une projection, mais elle reprend en grande partie le onze annoncé en amont du tournoi, ce qui laisse penser que le sélectionneur pourrait reconduire la même équipe. En l’absence de blessés ou de suspensions, d’éventuels changements relèveraient davantage d’ajustements tactiques, probablement au sein de la ligne offensive, la défense à quatre et le milieu à trois semblant solidement établis.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement