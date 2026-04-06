Fuite de la décision de la commission technique des arbitres concernant l'affaire controversée de Gérard Martin

Le premier des trois matchs opposant l'Atlético de Madrid au FC Barcelone en avril dernier a suscité une vive polémique en raison de l'utilisation de la vidéo d'assistance à l'arbitrage (VAR) et des décisions arbitrales.

L'Atlético de Madrid a critiqué la décision de l'arbitre Busquets Ferrer d'annuler le carton rouge infligé à Gerard Martín et demandera des explications à la commission technique des arbitres.

Gerard Martín a tenté de passer le ballon, l'a touché, mais a piétiné la cheville d'Almada. L'arbitre Busquets Ferrer a considéré cela comme une faute grave et a brandi le carton rouge, mais Mileru López, depuis la salle de la technologie d'assistance vidéo, a contesté la décision et a appelé l'arbitre pour qu'il la modifie.

Le journal « AS » a déclaré : « Cette décision a suscité la colère de l'Atlético de Madrid, qui demandera des explications à la commission technique des arbitres, car il existe un précédent dans l'émission « Tiempo de Revisión » (Temps de révision), une émission utilisée pour analyser les actions de jeu et reconnaître les erreurs, qui soutient la position de l'Atlético. »

En effet, lors du match entre le Real Betis et Rayo Vallecano, la commission technique des arbitres avait reconnu que Valentin aurait dû être expulsé pour son tacle sur Ratiu, bien qu’il ait touché le ballon en premier.

Dans leur déclaration de l'époque, ils avaient indiqué : « Il a effectué une intervention soudaine et violente présentant un risque évident de blessure pour l'adversaire. Le fait d'avoir touché le ballon en premier n'est pas déterminant dans un choc à force égale où les deux joueurs arrivent dans la même situation. Le carton rouge aurait dû être brandi à l'encontre du fautif. »

L'Atlético de Madrid réclame que Gérard Martín soit sanctionné pour son tacle violent, comme cela s'est produit lors du match entre le Real Betis et Rayo Vallecano, en l'expulsant directement par un carton rouge.

La Commission technique des arbitres (CTA) n'a pas encore rendu sa décision finale, puisqu'elle se réunira demain mardi pour analyser toutes les images.

Selon les sources du journal, de nombreux membres de la commission estiment que Gerard Martín méritait l'expulsion immédiate et que cette situation est similaire à celle du match entre le Betis et le Rayo Vallecano.

En effet, le rapport d'analyse vidéo, dont la publication est attendue demain, indiquera que l'expulsion doit être confirmée pour usage de force excessive.

(Lire aussi)... « Bellingham dans le viseur »... Des questions épineuses tourmentent Arbeloa à quelques heures du match contre le Bayern Munich