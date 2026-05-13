Frenkie de Jong, absent de l’effectif du FC Barcelone à un mois de la Coupe du monde

Frenkie de Jong est absent du groupe convoqué par le FC Barcelone pour la rencontre de mercredi face au Deportivo Alavés. Pour l’instant, le club n’a pas précisé les raisons de cette absence concernant le milieu de terrain de 29 ans.

Trois jours après avoir été sacré champion de LaLiga, le Barça se déplace sur la pelouse d’Alavés, et le milieu de terrain néerlandais ne figurera en aucun cas sur la feuille de match, selon la liste officielle dévoilée par le club catalan.

Dimanche, contre le Real Madrid (victoire 2-0), il était entré en jeu pour un peu moins d’une demi-heure et avait participé aux festivités d’après-match.

Fermín López est également laissé à l’écart du groupe barcelonais pour ce déplacement.

Selon le quotidien catalan, Hansi Flick aurait laissé le duo au milieu de terrain à la maison pour des « raisons tactiques », sans autre précision.

Blessé par intermittence tout au long de la saison, il sera toutefois attendu sous le maillot orange dans exactement un mois, pour le coup d’envoi de la Coupe du monde.

D’ici là, le Barça disputera encore trois rencontres de Liga. Avant la Coupe du monde, les Oranje affronteront l’Algérie et l’Ouzbékistan en amicaux.