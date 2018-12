Frank De Boer rebondit à Atlanta

Sans club depuis son départ de Crystal Palace, Frank De Boer s'est engagé avec Atlanta United.

Champion des Etats-Unis, Atlanta United a annoncé l'arrivée à ses commandes de Frank De Boer.

Le technicien néerlandais prend la succession de Tata Martino à la tête de la franchise géorgienne.

"Nous sommes ravis d’accueillir Frank de Boer dans notre club", s'est enthousiasmé le président de la franchise, Darren Eales. "Lorsque nous avons commencé à chercher, nous étions déterminés à trouver quelqu’un qui réponde à tous nos critères. En plus de respecter les valeurs du club, le style de jeu de Frank nous correspond. Il a fait ses preuves dans le développement des jeunes et, en plus, il parle plusieurs langues. Tout cela garantit une transition en douceur".