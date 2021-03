France, Varane : "La situation n'a pas évolué pour Benzema"

Le défenseur du Real Madrid n'a pas pris position dans le dossier Karim Benzema en équipe de France.

Zinedine Zidane n'a pas hésité à relancer le dossier Karim Benzema le week-end dernier. En très grande forme, l'attaquant français a inscrit un doublé contre le Celta Vigo samedi. Le technicien du Real Madrid l'a encensé après la rencontre et a regretté, une nouvelle fois, son absence en équipe de France. Mais ce n'est pas pour autant que Didier Deschamps risque de changer d'avis, lui qui n'a plus sélectionné le numéro neuf du Real Madrid depuis le 8 octobre 2015.

Dans une interview accordée à Europe 1, Raphaël Varane a refusé de prendre position dans ce dossier : "Je ne vais pas faire de langue de bois, je me suis déjà beaucoup exprimé sur le sujet, je ne veux pas en dire plus. C'est vrai que je côtoie toutes les personnes concernées par cette question, mais mon positionnement est simple : je me tiens à l'écart, ce n'est pas à moi de mettre les pieds dans le plat, ce n'est pas mon rôle".

"Je m'entends bien avec mes coaches et mes coéquipiers, c'est le plus important. Je pense que tout a été dit maintenant, la situation n'a pas évolué. C'est un bosseur et il continue de progresser. Il est bien physiquement, il joue son meilleur football. C'est un joueur qui est performant et élégant sur le terrain, c'est un plaisir de le voir jouer", a ajouté le défenseur central du Real Madrid qui a tout gagné aux côtés de son compatriote chez les Merengue, et notamment quatre Ligue des champions.

"L'ambition de gagner chaque compétition"

Raphaël Varane imagine bien voir Zinedine Zidane, entraîner les Bleus dans le futur : "Zidane successeur de Deschamps en 2022 ? C'est une possibilité. Pour tout coach français, l'équipe de France est un objectif. C'est vrai qu'il postule naturellement à ce poste, mais ce n'est pas d'actualité pour le moment. Notre coach fait du bon travail et il faut se focaliser sur nos objectifs à court terme : la qualification pour le Mondial, et puis l'Euro."

L'international français a affiché ses ambitions à quelques mois du championnat d'Europe qu'il avait manqué en 2016 à cause d'une blessure : "Réaliser le doublé Coupe du monde-Euro ? On espère atteindre l'objectif. Dès que l'on commence une compétition, c'est avec l'ambition de la gagner. J'ai eu la chance de connaître ça avec la Coupe du monde 2018 et j'espère pouvoir revivre des moments forts comme ça et apporter cette joie aux supporters".

"Les Bleus font partie des équipes qui peuvent aller loin. Mais on connait la difficulté et l'exigence du niveau international. L'Allemagne, le Portugal et la Hongrie sont de très bonnes équipes. Il faudra tout de suite être très performant (...) On a commencé plus tard la saison, sans préparation physique et on enchaîne les matches, il y a vraiment un rythme effréné. On a la chance de pouvoir retrouver l'équipe de France, donc on s'adapte. On fait des tests PCR quasiment tous les jours, on sait que l'on doit faire attention, prendre soin de nous et de nos proches", a conclu Raphaël Varane.