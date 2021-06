France, Varane ironise concernant la morsure de Rüdiger sur Pogba

Le défenseur de l'équipe de France a encensé son coéquipier et a ironisé sur la morsure qu'il a subi de la part d'Antonio Rüdiger.

Paul Pogba a réalisé une prestation XXL face à l'Allemagne ce mardi soir. Rien n'était en mesure de perturber le milieu de terrain des Bleus pas même une morsure d'Antonio Rüdiger juste avant la pause. Le joueur de Manchester United s'en est plaint à l'arbitre, mais il n'est pas sorti de son match pour autant, bien au contraire. Présent en conférence de presse, Raphaël Varane a réagi à cet évènement et a encensé Paul Pogba.

"Il a commencé très tôt avec les Bleus, avec beaucoup de maturité. Il a tellement de qualités que la difficulté pour lui, c’est de savoir à quel moment il doit utiliser telle ou telle force. Aujourd’hui, il a atteint un certain équilibre dans son jeu. Il est performant depuis de nombreuses années. En plus de cela, il apporte beaucoup au groupe par son caractère et son envie sur le terrain. On est très contents d’avoir un Paul à ce niveau. La morsure de Rüdiger ? Non, on en n’a pas discuté. Sur le terrain, Paul, c’était un régal, un délice. Mais de là à le mordre… (rires). Paul aurait pu tomber et se rouler par terre mais il ne l’a pas fait. Après le match, ils en ont discuté, il n’y a rien de plus. Ça aurait pu être sanctionné, ça n’a pas été le cas. On va de l’avant et c’est déjà derrière nous", a analysé le défenseur des Bleus.

Raphaël Varane est content de la prestation française face à l'Allemagne : "On a réussi une belle performance. On a été solides, concédé peu d’occasions. Il faut mettre en avant le travail d’équipe. C’est l’un de nos matchs référence, on a laissé peu d’espaces, contré pas mal de tirs, anticipé beaucoup de passes. On a aussi été bons dans les duels. On n’a pas encaissé de but, on est satisfaits et, forcément, pour la défense, c’est de la confiance en plus".

"Le genou à terre ? C’est une décision prise par l’ensemble des joueurs"

"Comment garder tout le monde sous pression ? C’est un état d’esprit collectif qu’on doit avoir. J’ai beaucoup aimé la préparation du match, on a senti une force collective. C’est l’une de nos forces, il faut s’appuyer là-dessus. On est loin de nos familles, tout le monde a envie de jouer et d’aider l’équipe mais on tire tous dans le même sens. Chacun a un rôle à jouer et l’ambiance générale est très bonne. On va avoir besoin de tout le monde", a ajouté le défenseur du Real Madrid.

Raphaël Varane a jugé son association avec Presnel Kimpembe : "Avec Presnel, on a des qualités complémentaires. On parle beaucoup, que ce soit avant le match, à la mi-temps ou sur le terrain. On échange beaucoup pour savoir qui est au marquage ou à la couverture. Plus on joue ensemble, plus on a d’automatismes. Sur ce genre de match, c’est une question de concentration. On a beaucoup parlé aussi avec notre milieu pour être dans de bonnes dispositions pour bien défendre et contrer les attaques adverses. On a affronté une très belle équipe, il fallait être très concentré, et on a beaucoup discuté pour être performants".

Enfin, il a justifié le fait que les Bleus n'ont finalement pas mis le genou à terre au moment du coup d'envoi : "C’est une décision prise par l’ensemble des joueurs. Comme l’a dit Hugo Lloris, c’est une cause que l’on soutient. La lutte contre le racisme, la discrimination… On en a discuté entre nous et, aujourd’hui, on se rend compte que ce n’est plus le même symbole qu’au début. Aujourd’hui, c’est plus un symbole de tension et de crispation. Il n’y a pas d’élan collectif avec un message clair, fort et unanime".

"Le message n’est pas celui qu’on souhaite et on a pris cette décision ensemble, nous les joueurs. Le groupe France, c’est 26 joueurs avec des origines différentes, des couleurs de peau différentes, issus de catégories sociales différentes. Pour lutter contre les discriminations ensemble, on peut porter des valeurs. Notre objectif est d’unir des millions de Français, des fans de foot, c’est le message qu’on veut faire passer. Si le message est clair et unanime, l’équipe de France sera la première à soutenir une cause aussi importante que la lutte contre le racisme et les discriminations", a conclu Raphaël Varane.