France-Allemagne, Sagnol sous le charme de Lucas Hernandez

L'ancien latéral des Bleus a apprécié la prestation du défenseur du Bayern Munich et surtout des trois milieux de terrains des Bleus.

Passeur décisif sur le seul but de l'équipe de France marqué par Mats Hummels dans son propre but, Lucas Hernandez a encore fait un match de guerrier. Le latéral du Bayern Munich est le symbole même de la prestation réalisée par l'équipe de France face à l'Allemagne. Le milieu de terrain des Bleus s'est également montré à son avantage dans cette partie. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Willy Sagnol a commencé par encenser Lucas Hernandez.

"Il a fait du Lucas Hernandez : très bon dans les duels, très énergique... Sur le but contre son camp d'Hummels, même s'il rate son centre, l'intention de mettre le ballon fort devant la cage a payé. Dans le football, il faut valoriser les gestes en eux-mêmes. Son intention a été de mettre ce ballon fort, alors même si c'est un peu raté ce n'est pas grave: ça a emmené le danger avec des grosses conséquences pour l'Allemagne", a analysé le sélectionneur de la Géorgie.

"Oui, il était contre le côté fort de l'Allemagne car Kimmich est quand même d'un niveau supérieur à Gosens côté gauche. À droite, Kimmich fait énormément de kilomètres et s'est beaucoup montré. Après la pause, Hernandez n'a quasiment pas dépassé le milieu de terrain. Il a préféré bien défendre et tant mieux, c'était un bon choix de sa part. Mais, c'est vrai que face à Kimmich, il faut des jambes et Hernandez en avait. Didier Deschamps, comme Benjamin Pavard de l'autre côté, peut s'appuyer sur lui sans aucun problème", a ajouté Willy Sagnol.

"Il faut mettre en avant l'organisation de ce milieu de terrain plutôt qu'un joueur en particulier"

L'article continue ci-dessous

L'ancien latéral des Bleus a analysé la rencontre : "L'Allemagne a beaucoup utilisé la largeur dans la construction et cela nous a posé beaucoup de problèmes au début, mais aussi tout au long du match parce qu'on se retrouvait très souvent en position assez basse et on était donc assez loin du but de Manuel Neuer ensuite pour attaquer. Mais la défense des Bleus, et surtout le trio du milieu de terrain, ont fait un superbe match. Ils ont mis beaucoup d'abnégation et une grosse discipline tactique".

"On a pensé, puisque les derniers matches nous l'avaient montré, qu'on pouvait avoir plus de maîtrise avec le ballon. Là, ça n'a pas été trop le cas et on s'est donc retrouvés dans la même configuration que lors de la Coupe du monde 2018, avec un bloc défensif très solide et l'utilisation de la contre-attaque. On s'est rendu compte qu'avec Benzema ou Giroud en pointe, la philosophie par rapport à un gros adversaire n'a pas trop changé : on a d'abord bien défendu pour ensuite utiliser les espaces", a ajouté le sélectionneur de la Géorgie.

Willy Sagnol n'a pas voulu désigner Paul Pogba comme le meilleur joueur de la rencontre, mais a préféré souligner la prestation XXL de l'entrejeu des Bleus : "Paul Pogba a été l'homme de la première période, très clairement. Il a ensuite un peu plus souffert physiquement au fil de la seconde période mais c'est normal car les Allemands ont eu beaucoup plus le ballon et il fallait donc faire plus d'efforts défensifs. On l'a donc vu un peu piocher à la fin. Mais avant ça, il avait pris le relais d'Antoine Griezmann dans la construction, car Griezmann devait beaucoup défendre et était plus effacé. À côté de lui, Adrien Rabiot a été excellent tactiquement, et Kanté énorme dans l'abattage. Il faut mettre en avant l'organisation de ce milieu de terrain plutôt qu'un joueur en particulier".