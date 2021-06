France, Trezeguet : "L'Allemagne, une première finale"

L'ancien buteur des Bleus est emballé par l'équipe de Didier Deschamps et espère les voir débuter du bon pied dans cet Euro.

David Trezeguet sait ce que cela représente de gagner un Euro. Après tout, l'attaquant de la Juventus a été le héros de l'Euro 2000 avec sa magnifique volée du gauche venant sceller la victoire de l'équipe de France contre l'Italie et permettant aux Bleus de réaliser le doublé Coupe du monde-championnat d'Europe. Les hommes de Didier Deschamps vont tenter cet été de rééditer un tel exploit, mais cela ne s'annonce pas simple.

Dans une interview accordée à Le Parisien, David Trezeguet s'est tout de même montré confiant pour l'équipe de France, qui a tout pour y arriver : "La France est candidate à la victoire finale. On s'accorde tous sur ce point. Avec des joueurs de classe mondiale dans tous les secteurs du jeu, elle a toutes les cartes en main. Ses résultats plaident pour elle avec une finale de l'Euro en 2016 et un succès deux ans plus tard au Mondial".

"Didier Deschamps possède un large éventail de solutions à tous les postes. Il aura des choix délicats à faire même si une équipe type semble déjà se dégager. La France a hérité d'un groupe difficile avec le Portugal et l'Allemagne. Elle est clairement l'équipe à battre. La motivation de ses adversaires va se trouver décuplée. Je ne me fais pas de souci. Didier Deschamps saura tenir le discours adapté à ses joueurs", a ajouté l'ancien de la Juventus.

"Ce que fait Benzema au Real Madrid, cela force le respect"

L'article continue ci-dessous

David Trezeguet est emballé par le trio d'attaque des Bleus : "Le rappel de Karim Benzema a largement été commenté et pas seulement en France. Avec lui, la France possède un sacré trio offensif sans compter les forces présentes sur le banc. Chacun dans un registre différent amène un plus à l'équipe. Ces trois joueurs parlent le même langage sur le terrain, celui du talent et du but. Ils respirent le football. Karim a maintenu avec son club toute la saison une régularité assez exceptionnelle. Et ce n'est pas propre à ces derniers mois. Année après année, sa permanence au plus haut niveau dans un club comme le Real force le respect. Il sait tout faire".

En revanche, le buteur de la finale de l'Euro 2000 ne craint pas que cette attaque fasse un fiasco comme ce fut le cas en 2002 : "Y-a-t-il un risque que ce soit contre productif comme en 2002 ? On possédait alors les trois meilleurs réalisateurs de trois championnats européens (Trézéguet en Serie A, Henry en Premier League et Cissé en Ligue 1) et, au final, on achève le premier tour avec zéro but. Sur le papier, au niveau des statistiques, on était peut-être les plus forts".

"Mais il y a une seule vérité, c'est celle du terrain. Quand tu as ça à l'esprit, tu as déjà fait un pas en avant. Pour connaître Didier, il a dû beaucoup travailler l'aspect mental pour s'épargner pareils tracas et entrer de la meilleure des manières dans le vif du sujet. Le premier match est primordial. Il donne le ton d'une compétition. J'imagine les joueurs pressés d'en découdre avec l'Allemagne. C'est une première finale. Il y en aura, si tout va bien, six autres ensuite", a conclu David Trezeguet.