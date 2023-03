France - Reims : Just Fontaine est décédé

Légende du football français, l'ancien attaquant des Bleus Just Fontaine est mort à l'âge de 89 ans.

Terrible nouvelle pour le football français. Europe 1 vient d’annoncer, via son célèbre journaliste Jacques Vendroux, le décès de l’ancien joueur et entraîneur Just Fontaine. C'est à une légende que le football français dit adieu ce mercredi matin. Just Fontaine, ancien attaquant du Stade de Reims et de l'équipe de France (21 matches, 30 buts), est décédé à l'âge de 89 ans.

Depuis l'épopée des Bleus demi-finalistes de la Coupe du monde 1958, il détient le record du nombre de buts inscrits lors d'une phase finale, avec 13 réalisations. Un record qui semble aujourd'hui impossible à battre tant la marque sur une seule et même compétition a été fixée très haute de la part de l'ancien attaquant du Stade de Reims.

, avait-il expliqué sur scène au moment de recevoir son prix des mains de Ronaldo et Michel Platini.

Je suis très fier de recevoir cette chaussure, unique, ça tombe bien car moi aussi je suis unique, et les gars à côté de moi qui me donnent le prix, sont uniques"

Outre sa carrière de joueur, Just Fontaine a également eu une courte carrière d'entraîneur. Il a été sélectionneur des Bleus pendant deux matches en 1967. En 1973, il prend les commandes du PSG, où il reste trois ans et permet la montée en première division. Il a aussi été sélectionneur marocain entre 1979 et 1981, même s’il n’a pas été en mesure d'être sur le banc lors de la CAN 1980. Le football français perd l'une de ses plus grandes légendes.