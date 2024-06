France - Pologne, les propos rassurants de Deschamps sur Mbappé

Le sélectionneur français, Didier Deschamps, s’est exprimé lundi sur l’état de forme de Kylian Mbappé avant France – Pologne.

L’Equipe de France sera aux prises avec la Pologne mardi, à l’occasion de la troisième journée de l’Euro 2024. Si les Bleus visent la première place du groupe D, la présence de Kylian Mbappé n’est toujours pas certaine. Présent en conférence de presse ce lundi à l’instar de N’Golo Kanté, Didier Deschamps a tenu à balayer les doutes sur l’état de forme du capitaine de l’Equipe de France.

L’annonce rassurante de Deschamps sur Mbappé

Victime d’une fracture de nez contre l’Autriche (1-0), Kylian Mbappé a assisté, impuissant, au nul contre les Pays-Bas (0-0) depuis le banc de touche. Didier Deschamps a préféré ne prendre aucun risque avec son capitaine malgré son envie de jouer en plus de la disponibilité de son masque. Si le Bondynois s’est ensuite entrainé avec l’équipe, le sélectionneur français confirme ce lundi que son état s’est considérablement amélioré.

« C'est mieux chaque jour, il est mieux aujourd'hui qu'hier ou avant-hier. L'hématome s'est résorbé et il s'habitue au masque. Il a autant envie de jouer demain que contre les Pays-Bas », lance Deschamps qui évoque ensuite l’impact du masque sur le jeu de Mbappé. « La respiration, non. Mais la vision, oui. Ça limite un petit peu la vision. Il est censé protéger donc sur certaines situations, ça limite l'angle de vue. Un risque plus grand de jouer dans l'axe ? Non, les contacts sont partout, dans tous les duels. Tout dépend de la position. Il faut s'habituer, on a l'impression d'avoir des lunettes en 3D un peu », explique le champion du monde 1998.

La réponse cinglante de Deschamps à ses détracteurs

S’il n’a pas donné d’indication sur une probable titularisation de Kylian Mbappé, Didier Deschamps et les Bleus devront afficher un visage beaucoup plus séduisant face à la Pologne, mardi. L’Equipe de France est, en effet, critiqué pour son jeu inoffensif depuis le début de l’Euro. Des critiques balayées par Deschamps avec une réponse cinglante ce lundi.

« C'est ennuyant de ne pas avoir marqué avec toutes les occasions qu'on s'est procurées. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une telle maîtrise en se procurant cinq ou six occasions. On a un soutien populaire au stade et plus de 10 millions devant leur TV, s'ils n'aiment pas, ils changent de chaîne. Ne pas avoir marqué, c'est le point négatif », lâche le sélectionneur tricolore.