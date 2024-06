Euro 2024, les mots forts de Kanté avant France – Pologne

Le milieu de terrain français, N’Golo Kanté, s’est exprimé lundi à la veille du choc entre l’Equipe de France et la Pologne.

L’Equipe de France affronte mardi la Pologne à l’occasion de la troisième journée de l’Euro 2024. En prélude à cette rencontre, N’Golo Kanté était présent en conférence de presse, ce lundi. Face aux médias, l’international français a évoqué plusieurs sujets notamment l’enjeu du match contre les Polonais.

N’Golo Kanté est concentré sur le match face à la Pologne

On ne l’attendait pas à ce niveau à l’Euro. Exilé en Arabie Saoudite depuis 2023, N’Golo Kanté a fait son retour en Equipe de France cette année, deux ans après sa dernière apparition. Alors qu’il y avait des doutes sur sa capacité physique, le milieu de terrain s’est révélé comme le meilleur joueur des Bleus depuis le début du tournoi. En témoignent, ses deux titres d’homme du match en deux matchs. Adulé de tous, N’Golo Kanté préfère faire moins attention aux louanges et se concentre plutôt sur les prochaines échéances de la France.

« Ça fait plaisir de retrouver le maillot, les supporters, la compétition. On n'est qu'en phase de groupes, il ne faut pas trop écouter les éloges et continuer à travailler », lance-t-il avant d’évoquer sa complémentarité avec Aurélien Tchouameni, aligné à ses côtés contre les Pays-Bas. « Il y a eu beaucoup de bonnes choses, notamment sur les sorties de balle, le pressing a été bon, on les a gênés sur les sorties de balle. On peut retenir ses aspects et les améliorer », poursuit N’Golo Kanté.

Kanté obsédé par la première place

Avec quatre points au compteur, les Bleus ont quasiment assuré leur qualification en 8es de finale. Mais le grand enjeu du match face à la Pologne est la première place du groupe D, visée également par les Pays-Bas et l’Autriche. En plus donc de cet objectif, N’Golo Kanté veut gagner contre les Polonais afin de se rassurer pour la suite de la compétition qui n’a toujours pas vu un Bleu faire trembler les filets.

« C'est l'objectif principal pour nous. La Pologne a mis l'Autriche et les Pays-Bas en difficulté, on s'attend à un match compliqué. Il faut gagner et si possible avec le plus de buts possibles. Le principal est de gagner et de se rassurer, en gagnant et en marquant. Après, ce sera des matchs où on sera éliminé en cas de défaite. S'habituer à gagner est important », ajoute le champion du monde 2018.