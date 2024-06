France – Pologne, l’alléchante déclaration de Lukasz Skorupski sur Mbappé

Après le coup de sifflet final du match entre les Bleus et la Pologne, le gardien polonais a tenus des propos affriolants envers Kylian Mbappé.

La Pologne est éliminée de l’Euro 2024 en Allemagne. Les Partenaires de Robert Lewandowski ont fait match nul (1-1) contre les Bleus, ce mardi, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes dans la poule D. En dépit de l’élimination, le portier polonais, Lukasz Skorupski, n’a pas manqué de féliciter le capitaine de l’Equipe de France, Kylian Mbappé.

"Un comportement sympa"

Excellent face à l’Equipe de France lors de ce dernier match de la phase de groupes, Lukasz Skorupski a logiquement reçu le prix de l’homme du match à la fin de la rencontre. Mais le portier polonais reconnaît avoir été secoué par le capitaine des Bleus. Il confie avoir été félicité par le capitaine des Bleus à l’issue du match. Un geste qu’il apprécie énormément.

« Kylian Mbappé est venu vers moi après le coup de sifflet. Nous nous sommes félicités. C’est un comportement sympa de la part de l’un des meilleurs footballeurs du monde, si ce n’est le meilleur. Mais cela montre que tout est possible dans le football. Tout le monde a des bras et des jambes, peut-être qu'ils sont meilleurs sur le papier, mais je ne les regarde jamais, j'essaie juste de faire mon truc. Et c'est génial qu'ils m'aient choisi comme meilleur joueur du match à la fin », a confié le gardien de Bologne.

"Je pense à un des tirs de Kylian Mbappé"

Auteur de plusieurs arrêts au cours de cette rencontre, le gardien de 33 ans ne sait vraiment pas lequel choisir comme son meilleur du match. L’ancien portier de l’AS Roma, qui veut revoir le match en entier pour en choisir un, s’est quand même souvenu d’un tir imprévisible de Kylian Mbappé.

« Je ne me souviens pas quelle intervention a été la plus difficile. Je dois revoir tout le match et ensuite j’en choisirai une. Mais je pense à un des tirs de Kylian Mbappé. C'est vraiment un joueur très rapide, il frappe sans prévenir, d’un coup, il met ses jambes là où on ne l'attend pas. Il y a eu une situation à la fin de la première mi-temps où j'étais sûr que le ballon allait sortir, mais il a quand même réussi à tirer », a-t-il ajouté. Mbappé appréciera.