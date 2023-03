France-Pays-Bas : Randal Kolo Muani devrait être titularisé à la place d'Olivier Giroud

Pour lancer la campagne de qualification pour l'Euro 2024, Deschamps pourrait titulariser l'attaquant de Francfort et laisser Giroud sur le banc.

Des retrouvailles et des nouveautés. Un peu plus de trois mois après la finale de la Coupe du monde perdue face à l'Argentine, les Bleus retrouvent la compétition mais cette fois à la maison face aux Pays-Bas. Pour le lancement, de sa campagne au stade de France, les hommes de Didier Deschamps pourraient faire face à un adversaire amoindrie par un virus qui touche le staff et les joueurs bataves.

Côté Français tout va bien. Kylian Mbappé démarrera pour la première fois un match internationale avec le brassard de capitaine dans un onze qui devrait très largement ressembler à celui qui a démarré la finale du mondiale à Doha, le 18 décembre. A une exception près ! Comment entrevue lors de la mise en place de mercredi, Didier Deschamps a testé Randal Kolo Muani au poste d'avant-centre.

Au coup d'envoi de la rencontre qualificative pour l'Euro 2024 en Allemagne, l'attaquant de Francfort devrait bien être présent. C'est en tout cas le sens de la mise en place de veille de match, où il se trouvait parmi les sans chasuble. Une équipe qui ressemble fortement au onze titulaire. A ses côtés, l'ancien Nantais devrait retrouver Mbappé et Coman et un trio composé de Griezmann, Tchouameni et Rabiot, qui faisaient eux aussi partie de la même équipe lors de cette même séance.

Exit Hugo Lloris et Raphael Varane, Mike Maignan et Ibrahima Konaté seront aussi présent pour le début du match avec Jules Koundé et Théo Hernandez dans les couloirs.

Composition probable de l'équipe de France : Maignan - Koundé, Upamecano, Konaté, T. Hernandez - Griezmann, Tchouameni, Rabiot - Coman, Kolo Muani, Mbappé (cap.).