France – Maroc : Diffusion TV, streaming et compos probables

Les Bleues et les Lionnes de l’Atlas du Maroc s’affrontent dans le cadre du huitième de finale de la coupe du monde féminine de la FIFA.

Huitième de finalistes historiques pour leur première apparition dans la compétition, les filles encadrées par le technicien français, par Reynald Pedros, tenteront de faire l’exploit. Ce qui va se traduire par une probable qualification envisagée pour les quarts de finale contre Hervé Renard et ses protégées.

Un duel entre techniciens français

Alors qu’elles ont connu un début de compétition compliqué avec un match nul face à la Jamaïque, les Bleues ont rapidement repris leur marque. En effet, elles ont réussi à se défaire du Brésil (2-1) lors de la deuxième journée de la phase de groupes. La dernière journée de cette phase a été tout simplement un festival pour les joueuses d’Hervé Renard, qui ont corrigé le Pana (6-3). Se retrouvant sur le chemin du Maroc après cette victoire, Kadidiatou Diani, auteure d’un triplé contre Panama, et ses coéquipières feront le nécessaire pour passer au tour suivant face au Maroc.

Ce match est un duel entre deux entraîneurs français. Ancien sélectionneur de l’équipe masculine du Maroc (2016-2019), Hervé Renard jouera un match assez particulier. Bien qu’il s’agisse d’une rencontre avec l’équipe féminine, le technicien français fera face un autre duel. Renard affronte un autre technicien français, notamment Reynald Pedros, qui dirige l’équipe féminine du Maroc.

Horaire et lieu du match

France – Maroc

Coupe du monde féminine

Coopers Stadium

A 13h française

Les équipes probables du France – Maroc

France : Peyraud-Magnin - Karchaoui, Renard - Lakrar, Périsset, Bacha - Bacha, Geyoro, Toletti, Dali - Le Sommer, Diani

Maroc : Er-Rmichi - Redouani, Ben Zina, El Chad, Ait El haj - Ouzraoui, Nakkach, Chebbak, Tagnaout - Jraidi, Lahmari

Sur quelle chaine suivre le match France – Maroc

La rencontre entre la France et le Maroc sera à suivre ce mardi 08 août 2023 à partir de 13h sur M6. Il vous sera aussi possible de la visionner en streaming via la plateforme dédiée du groupe, 6Play.