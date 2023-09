France – Irlande : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Equipe de France et l’Irlande se défient dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Les dernières news ici.

Ce jeudi, les Bleus vont lancer leur trêve internationale au Parc des Princes avec au menu, le match de la cinquième journée des éliminatoires de l’Euro 2024 contre leurs homologues de l’Irlande. Un match un peu déséquilibré sur le papier vu les dernières sorties et les positions des deux équipes dans le tournoi.

Les Bleus pour poursuivre leur sans-faute

Auteurs d’un parcours exemplaire jusque-là dans la compétition, les Bleus envisagent de continuer sur la même lancée en éliminatoires de l’Euro 2024. Avec quatre victoires en autant de sorties dans le groupe B, les hommes encadrés par Didier Deschamps ne comptent pas entacher leur beau parcours. En effet, les locataires de Clairefontaine donnent rendez-vous à l’Irlande qu’ils avaient déjà battue sur ses propres installations en mars dernier au Aviva Stadium (0-1).

Pour leur quatre premières sorties, les Bleus ont eu à étriller les Pays-Bas d’entrée (4-0) avant de battre l’Irlande (0-1) lors de la deuxième journée en mars dernier. Pour sa troisième sortie dans le tournoi en juin dernier contre Gibraltar, la France a humilié ce dernier (0-3) devant ses supporters à l'Estádio Algarve avant de se défaire difficilement de la Grèce (1-0) au Stade de France.

De son côté, l’Irlande (3e, 3 points), qui n’a pas connu une bonne participation jusque-là, vient en France dans le but de se rattraper afin de croire en ses chances de se qualifier. En trois sorties, les Irlandais ne dénombrent qu’une seule victoire, notamment contre Gibraltar (3-0) en juin dernier lors de la quatrième journée.

Les deux premières rencontres des Irlandais sont soldées par des défaites contre la France (0-1) au cours de la deuxième journée et la Grèce (2-1) lors de la troisième journée. Pour espérer se rapprocher de la deuxième place occupée actuellement par la Grèce, les protégés de Stephen Kenny vont devoir se défaire des Bleus.

Horaire et lieu du match

France – Irlande

Eliminatoires Euro 2024

Parc des Princes

A 20h45 française

Les équipes probables de France – Irlande

France: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Rabiot, Camavinga – Coman, Griezmann, Mbappé – Giroud

Irlande: Bazunu – O'Shea, Egan, Collins – Ebosele, Cullen, Molumby, Browne, Manning – Ogbene, Idah

Sur quelle chaine suivre le match France – Irlande

La rencontre entre la France et l’Irlande sera à suivre ce jeudi 07 septembre 2023 à partir de 20h45 sur TF1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My TF1.