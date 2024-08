Maroc Espoirs - Egypte Espoirs : Streaming, chaine TV et compos probables

Le Maroc et l’Egypte s’affrontent ce jeudi soir pour la médaille de bronze olympique. La bataille promet d’être disputée.

On aurait pu avoir une finale 100% africaine au tournoi olympique. Finalement, c’est le match pour la médaille de bronze qui regroupera ces deux sélections arabes ce mardi soir du côté de Nantes. Le Maroc et l’Egypte vont s’affronter dans un duel fratricide mais où personne ne se fera de cadeau.

Le Maroc a été privé de la finale par l’Espagne au terme d’une demie où il avait pourtant mené au score (1-2). L’Egypte, de son côté, a baissé pavillon contre la France (1-3 a.p.) après deux heures de jeu. Les Lions de l’Atlas et les Pharaons ont donc tout fait pour avoir l’or ou l’argent, mais ils ne cracheraient pas sur le bronze. Et pour cause ; ça serait tout de même un accomplissement historique.

Le Maroc et l’Egypte rêvent du bronze

Au vu des résultats qu’ils ont obtenu depuis l’entame du tournoi, les Marocains partent favoris de cette confrontation. Hakimi et consorts semblent avoir plus d’atouts pour remporter ce match de classement. Après tout, ils ont dominé l’Argentine (2-1) et les Etats-Unis (4-0) avant de s’incliner avec les honneurs face à la Roja. Néanmoins, être favori n’est pas un gage de succès et il va falloir prouver cette supériorité sur le terrain.

Du côté opposé, on promet aussi de tout faire pour monter sur le podium. Les Egyptiens ont une équipe accrocheuse. Certes, elle ne marque pas beaucoup, mais elle sait défendre et bien gérer ses temps faibles. Les Bleuets de Thierry Henry peuvent en témoigner. Quart de finaliste malheureux de l’édition 2012 des JO, les Pharaons n’entendent pas laisser passer une nouvelle fois l’occasion d’entrer dans l’histoire.

Horaire et lieu du match

Jeudi 8 aout

A 17h, heure française

La Beaujoire (Nantes)

Match de classement des Jeux Olympiques

Maroc – Egypte

Les compos probables de Maroc Espoirs - Egypte Espoirs

Maroc Espoirs : Mohamedi; Hakimi, Boukamir, El Azzouzi, El Ouahdi; Targhalline, Richardson; Akhomach, El Khannouss, Ezzalzouli; Rahimi.

Egypte Espoirs : Alaa; Saber, Tarek, Abdelmeguid, El-Debes; Elneny; Shehata, Kouka; Zizo, Faisal, Adel.

Sur quelle chaine suivre le match Maroc Espoirs - Egypte Espoirs

Vous pouvez suivre le match Maroc Espoirs – Egypte Espoirs ce jeudi à partir de 17h sur la chaine Eurosport 5. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme Max du même groupe.