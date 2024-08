France Espoirs - Argentine Espoirs : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L'Équipe de France Espoirs défie son homologue argentine, ce vendredi, pour une place en ½ finale des JO Paris 2024. Les dernières infos ici.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 abordent leur phase à élimination directe, ce vendredi 2 août. Un duel électrique est en vue pour ces matchs des quarts de finale, qui opposera notamment l’Equipe de France Espoirs à son homologue de l’Argentine. Le Matmut Atlantique de Bordeaux est le stade retenu pour servir de cadre à ce choc très attendu.

Les Bleuets veulent faire taire les Argentins

C’est un duel à l’allure d’un rendement de compte côté français. Après avoir brillé lors de la phase de groupes avec trois victoires en autant de matchs disputés dans la poule A (Etats-Unis, Guinée, Nouvelle-Zélande), les Bleuets visent le dernier carré pour espérer réécrire l’histoire. Mais les hommes de Thierry Henry tombent sur un gros morceau cette fois-ci, l’Argentine. Pour retrouver les demi-finales, il faut éliminer les Espoirs argentins en quarts, ce vendredi.

Ce duel intervient 20 mois après la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar où l’Albiceleste avait battu les Bleus pour s’adjuger le trophée. Si des chants racistes ne cessent de survenir depuis pour insulter les joueurs de l’Equipe de France, les Bleuets auront à venger leurs aînés en tentant de battre les Argentins pour composter leur billet pour les demi-finales.

L’Argentine prépare un match sur fond de tension

Mais les Français ne pourront pas compter sur le portier de l’AJ Auxerre, Théo De Percin, qui a quitté le groupe de Thierry à la suite de la demande de son club. De l’autre côté de la ligne de bataille, les Argentins auront envie de sauver l’honneur de leurs aînés en battant les Bleuets pour viser une probable première médaille d’Or aux Jeux Olympiques depuis l'Argent en 1928. Battus d’entrée par le Maroc (2-1), les hommes de Javier Mascherano se sont rapidement relancés en décrochant deux victoires pour leurs deux derniers matchs de poules en se défaisant de l'Irak (3-1), et l'Ukraine (2-0).

Pour ce match sur fond de rivalité et qui risque d’être tendu, la Fédération Argentine de football a décidé de faire venir à Paris, certains groupes de supporters les plus violents. L’instance entend envoyer à Paris des barras bravas de plusieurs clubs du pays, comme River Plate, Boca Juniors, Sarmiento ou encore San Lorenzo, entre autres. Certains de ces supporters sont très violents et à l’origine de nombreux débordements devenus fréquents dans le football argentin.

Horaire et lieu du match

France – Argentine

¼ de finale/Tournoi de football (M) – JO Paris 2024

Lieu : Matmut Atlantique (Bordeaux)

A 21h française

Les compos probables du match France - Argentine

France : Restes - Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert - Koné, Akliouche, Chotard - Olise - Lacazette, Mateta

Argentine : Rulli - Garcia, Di Cesare, Otamendi, Soler - Simeone, Medina, Fernandez, Almada - Beltran, Alvarez

Sur quelle chaîne suivre le match France - Etats-Unis ?

La rencontre entre la France olympique et l’Argentine sera à suivre en direct ce vendredi 2 août 2024 à partir de 21h sur France 3 et aussi Eurosport 1. Il vous sera aussi disponible pour visionner le match en streaming via la plateforme Molotov.