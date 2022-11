France, Eduardo Camavinga donne des nouvelles de Karim Benzema

Eduardo Camavinga a donné des nouvelles de son coéquipier français Karim Benzema, dont l'état de santé préoccupe, avant la Coupe du monde.

Eduardo Camavinga, qui joue également aux côtés de Karim Benzema au Real Madrid, a laissé entendre que l'absence de l'attaquant pour cause de blessure est presque terminée. Karim Benzema fait partie de l'équipe de France pour le Qatar mais son état de forme reste préoccupant, puisqu'il n'a pas pris part au moindre entraînement collectif depuis son arrivée à Clairefontaine.

Camavinga rassure

"Karim Benzema va de mieux en mieux", a déclaré Eduardo Camavinga dans un entretien accordé à RMC Sport. "Karim Benzema va beaucoup mieux. J'ai une très bonne relation avec lui, il m'aide beaucoup au Real Madrid. C'est un très grand joueur qui mérite ce qui lui arrive. J'espère qu'il sera prêt pour la Coupe du monde".

S'il est en forme, Karim Benzema formerait un duo dangereux avec Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque française. Les Bleus pourraient se tourner vers Olivier Giroud si Karim Benzema ne peut pas commencer la compétition, ce dernier ayant prouvé lors de l'absence du numéro neuf du Real Madrid en septembre qu'il était capable d'endosser le rôle de buteur des Bleus.

"Au milieu, on aura la dalle"

Au cours de cet entretien, Eduardo Camavinga n'a pas caché sa fierté de disputer sa première Coupe du monde : "J’ai toujours eu envie d’y participer. Le plus important c’est de performer en club. Il n’y a pas de date précise, c’est venu naturellement. Le plus important c’est de voir par étapes. Je voulais m’imposer au Real Madrid et le reste allait venir. Je ne pensais pas forcément à la Coupe du monde mais plus à performer, le reste va avec".

"Les critiques sur le milieu de terrain en l'absence de Pogba et Kanté ? Les critiques font partie de la vie. On n’a pas la même expérience mais on a à cœur de monter ce qu’on vaut. On aura la dalle. Avec notre fougue et l’expérience des anciens cela peut faire un bon mélange. Je me sens à l’aise en tant que numéro 6 mais je peux m’adapter pour jouer à n’importe quel poste, j’en ai les qualités. Mais mon poste préférentiel, c’est numéro 6", a ajouté le milieu de terrain français.

"Ce que je fais si on est champions du monde ? (Il cherche) On me l’a déjà posé mais je n’ai pas trouvé encore. Ce qui est certain c’est que je ne me raserai pas la tête, je tiens à mes locks. Ne vous inquiétez pas je ferai un bon truc", a conclu Eduardo Camavinga. Les champions du monde en titre commenceront la défense de leur trophée contre l'Australie la semaine prochaine dans le groupe D.