France, Casanova : "Rabiot est monstrueux athlétiquement"

L'ancien entraîneur de Toulouse a été impressionné par les performances d'Adrien Rabiot, son ancien joueur, en équipe de France.

Adrien Rabiot est le grand gagnant depuis la rentrée des classes 2020 en équipe de . Avec le départ de Blaise Matuidi à l'Inter Miami, une place s'est libérée dans le milieu de terrain de Didier Deschamps. Rappelé au mois de septembre, le milieu de terrain de la a sauté sur l'occasion pour se faire sa place dans le onze de départ des Bleus. Aujourd'hui, il s'est imposé aux côtés de Pogba et Kanté. Sa prestation contre le samedi confirme les attentes placées en lui, alors qu'il a dû remplir un poste particulier, à l'image de ce que faisait Matuidi lors de la 2018 sur le couloir gauche.

Dans une interview accordée à L'Equipe, Alain Casanova, qui l'a entraîné à , n'est absolument pas surpris par la prestation d'Adrien Rabiot : "Quelqu'un d'aussi intelligent, d'aussi fiable techniquement, saura toujours s'adapter. Dans son positionnement défensif, à l'image de Matuidi, il a été énorme. Il est capable de boucler ce couloir. En position offensive, Didider ne lui demandera pas de jouer comme un ailier mais de profiter de sa liberté pour repartir dans le coeur du jeu. Et même, s'il se retrouve à gauche, on l'a vu samedi à plusieurs reprises, il saura s'adapter".

Casanova subjugé par les progrès de Rabiot

L'ancien entraîneur de Toulouse a encensé le milieu de terrain de la Juventus : "On connaissait le potentiel d'Adrien et on savait que ce serait un formidable joueur. Là, j'ai vu un joueur avec beaucoup plus de maturité forcément. Avec une confiance en lui qui s'est encore plus développée. Sur le plan athlétique, hier, je l'ai trouvé monstrueux. Il est plus fort en terme de puissance, dans les courses à haute intensité, dans sa capacité à les répéter. Je le trouve plus constant au sein d'un même match. Il était déjà armé athlétiquement mais grâce au travail effectué, en étant aujourd'hui titulaire avec la Juventus, on sent qu'il a passé un cap en la matière".

"Mais au-delà de cet aspect, ce qui me manque, c'est sa capacité d'aller au-delà de ce qui s'est passé en sélection et des critiques dont il a fait l'objet. On le sent totalement dans son élément aujourd'hui. Déjà, il a eu la chance à Paris puis à Turin, d'avoir des entraîneurs très forts dans le domaine tactique. Quand vous avez Maurizio Sarri, puis un des anciens meilleurs milieux du monde, Andrea Pirlo, vous progressez. Je relierai l'aspect physique et l'aspect tactique", a ajouté Alain Casanova.

"Quand on est plus précis, dans ses courses, dans son positionnement, on est au mieux physiquement. Il ne faut jamais oublier, et c'est pour cela que son étiquette de joueur difficile, caractérielle, m'attristait, qu'Adrien est un amoureux du foot, un joueur qui aime s'entraîner et progresser. Il a une personnalité extraordinaire. Il est toujours dans la réflexion. Et aujourd'hui, cela se voit", a conclu le technicien français.