France – Belgique, la réponse ferme de Domenico Tedesco à De Bruyne

Domenico Tedesco a réagi à la sortie de Kevin de Bruyne après la défaite de la Belgique contre la France.

La Belgique était aux prises avec l’Equipe de France, lundi, à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des Nations. Une rencontre qui a tourné en faveur des Bleus qui poursuivent leur série d’invincibilité face aux Diables Rouges (2-0). Mais c’est nouvelle défaite contre la France est mal digérée par Kevin De Bruyne qui a dézingué ses coéquipiers après le match avant d’être recadré plus tard par son sélectionneur, Domenico Tedesco.

La sortie glaciale de Kevin De Bruyne après France – Belgique

Depuis une victoire en amical en juillet 2015 (3-4), la Belgique n’avait toujours pas battu l’Equipe de France. C’était pourtant l’occasion idéale lundi avec des Bleus en plein doute après leur débâcle contre l’Italie (1-3), vendredi. Mais les Diables Rouges sont encore passés à côté et ont été malmenés par les hommes de Didier Deschamps. Une prestation décevante qui a même eu le don d’irriter Kevin De Bruyne en fin de match.

Getty

« Le niveau est élevé, mais si vous ne pouvez pas gérer le haut niveau, c’est que vous n’êtes pas assez bon. Et si vous n’êtes pas assez bon, vous devez quand même tout donner, ce que certains ne font pas », a déclaré le milieu de terrain de Manchester City au micro de la télévision belge.

Domenico Tedesco calme le jeu avec De Bruyne

Kevin De Bruyne condamne ainsi le comportement et le manque d’engagement de ses coéquipiers. Des aspects qui pousseraient l’un des derniers rescapés de la génération dorée de la Belgique, à penser à mettre un terme à sa carrière internationale. La presse belge révèle, en effet, que l’ex-joueur de Chelsea aurait lâché un « J’arrête » à Franky Vercauteren lors d’un échange tendu avec le directeur technique de la sélection. Une éventualité balayée d’un revers de main quelques minutes plus tard par Domenico Tedesco.

« Est-ce que je redoute qu'il annonce sa retraite internationale ? Non. On ne parle pas de ce genre de choses. Il ressent beaucoup d'émotions, c'est humain. Il faut comprendre qu’après ce match, surtout après notre entame, repartir avec zéro point, c’est dur à encaisser. Kevin De Bruyne est un gagnant, il a cette mentalité. Il est émotif et déçu, c’est pourquoi parfois on peut dire ça, oui », a confié le sélectionneur des Diables Rouges.