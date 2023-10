France – Belgique (1-0) : Emmanuel Macron révèle son mauvais souhait à Eden Hazard

Président de la République française, Emmanuel Macron a suivi le match de la demi-finale entre la France et la Belgique en 2018 en Russie.

Vainqueur de la Coupe du monde 2018 en Russie, l’Equipe de France a eu à se défaire de certains gros morceaux pour réaliser son rêve 20 ans plus tard. En demi-finale, les Bleus s’étaient débarrés de la Belgique (1-0) pour être sacrés champions du monde en écartant la Croatie en finale.

Macron révèle son mauvais souhait à Hazard

Féru du ballon rond, le président français, Emmanuel Macron a effectué le déplacement en Russie, en 2018, pour suivre ce match de la demi-finale entre les Bleus et les Diables Rouges. Heureusement, sa nation l’emporte contre la Belgique avec l’unique réalisation de Samuel Umtiti (51e). Si Eden Hazard a disputé ce match, l’ancien joueur des Blues de Chelsea et du Real Madrid a désormais pris sa retraite du football.

Getty Images

S’il a récemment pris sa retraite du cuir rond, Eden Hazard vient de rechausser ses crampons. Présent sur l’aile gauche avec le Variétés Club de France, opposé à la Team Calais dans le cadre du match caritatif au profit des Pièces Jaunes, Hazard s’est régalé. L’ancien Madrilène a inscrit un but et délivré six passes décisives dans la large victoire (11-2) de son équipe. Mais avant la rencontre, Hazard avait eu un coup de fil d’Emmanuel Macron.

L’ancien joueur de Chelsea se remémore le Mondial 2018. « Bon, Eden, je ne vais pas lui mentir. La dernière fois que je l’ai vu sur un terrain, j’ai souhaité très fort qu’il joue très mal parce que c’était contre la France en 2018 (…) C’était un autre temps et j’espère qu’il va s’éclater ce (mercredi) soir », a ainsi lancé le Président de la République française, en référence à la demi-finale de Coupe du monde remportée par les Bleus face aux Diables Rouges.

« J’avais bien joué quand même ce match-là. On a perdu mais j’ai bien joué », a répondu Eden Hazard, tout sourire au président français.