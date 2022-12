France - Argentine : Adil Rami défonce Emiliano Martinez

L'ancien international français a critiqué Emiliano Martinez pour ses frasques après la Coupe du monde, notamment les railleries envers Mbappé.a

En moins d'une semaine, Emiliano Martinez a réussi à devenir l'ennemi numéro un de l'ensemble des Français. Il faut dire que le gardien de l'Argentine qui a été le héros de l'Albiceleste lors de la séance de tirs au but face aux Pays-Bas en quarts de finale, mais aussi et surtout face à la France en finale dimanche dernier, fait tout pour se faire détester.

"L'homme le plus détesté du football"

Emiliano Martinez célèbre le sacre mondial de l'Argentine à sa manière, mais surtout il n'en manque pas une pour provoquer et tenter d'humilier les joueurs de l'équipe de France. Après la victoire de l'Argentine sur la France en Coupe du monde, Martinez a fait la une des journaux pour ses attaques répétées à l'encontre de Mbappe, 23 ans, lors des célébrations.

En plus de mener des chants contre lui, il a brandi une image de son visage dans leur parade de bus. L'ancien international français Rami a répliqué sur Instagram. Dans une story Instagram postée sur son compte officiel, Rami a écrit que Martinez est : "le plus grand fils de [...] dans le football", et est allé plus loin en le qualifiant d'"homme le plus détesté".

Martinez va devoir assumer dans les prochaines semaines

Un sentiment certainement partagé par la plupart des observateurs français et des supporters de l'équipe de France. Emiliano Martinez a selon toute vraisemblance une dent contre Kylian Mbappé, la principale cible de ses moqueries, alors que ce dernier a plus que rempli son rôle durant cette finale, inscrivant au total quatre buts au portier argentin, en comptant son tir au but.

Les célébrations et les railleries d'Emiliano Martinez ont provoqué des remous, et le joueur de 30 ans est devenu une figure polaire pour ses pitreries, qu'il avait déjà effectué durant la Copa America au Brésil. Adil Rami a été sélectionné 36 fois pour les Bleus entre 2010 et 2018, et a pris sa retraite après avoir remporté la Coupe du monde en 2018.

Après son sacre avec l'Argentine, Emiliano Martinez va retrouver son pain quotidien. Le portier de l'Argentine va effectuer son retour à Aston Villa en tant que vainqueur de la Coupe du monde, mais il aura sans aucun doute une cible dans le dos à cause de son attitude et de son langage vulgaire durant les prochaines semaines en Premier League.