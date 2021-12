Formation : le savoir-faire français s'exporte en Russie

Kylian Mbappé, Karim Benzema, Paul Pogba... Ce n'est un secret pour personne, la France compte parmi les meilleurs pays formateurs en Europe. Chaque année, les jeunes espoirs tricolores s'arrachent à prix d'or et rejoignent les plus grands clubs du continent. Reconnue par ses pairs, la formation française va s'exporter. Et notamment en Russie, comma l'a annoncé la FFF ce lundi.

En effet, la Fédération Française de Football a publié un communiqué officiel, annonçant s'associer avec la Fédération Russe pour l'aider à développer son système de formation. Une nouvelle convention de coopération a ainsi été signée avec la FUR. Elle porte jusqu’en décembre 2024.

"Une coopération très intéressante qui s’annonce"

"Officialisée lors du Comité Exécutif de la Fédération Française de Football le vendredi 10 décembre, cette coopération entre la FFF et la fédération russe portera essentiellement sur l’accompagnement de la FUR dans son développement technique. Pour sa première saison, le partenariat sera axé sur la structuration du système de formation des éducateurs et entraîneurs russes. Ce projet, porté par la Direction Technique Nationale de la FFF, prévoit dès l’année 2022 l’organisation de plusieurs séminaires en ligne et workshops en France et en Russie", détaille la FFF dans son communiqué.

"C’est une nouvelle coopération très intéressante qui s’annonce. La DTN est ravie de collaborer avec la Fédération Russe pour les trois prochaines années et prévoit que les deux parties en retireront une expérience commune enrichissante. Le partage de savoir-faire – d’autant plus au niveau du terrain – est toujours passionnant", commente Hubert Fournier, Directeur Technique National.

"Continuer à faire évoluer la formation des entraîneurs est une des priorités de la Fédération russe. Le modèle français en la matière est un parfait exemple, reconnu par l’ensemble du monde du football. Nous sommes très heureux de débuter ce partenariat avec la FFF et certains que ce nouvel accord entre nos deux Fédérations sera très productif des deux côtés", déclare pour sa part Maxim Mitrofanov, Directeur du Développement et Secrétaire Général de la FUR. Une association qui s’inscrit dans la continuité de la politique de relations à l’international entreprise par la FFF ces dernières saisons qui lui permet d’échanger et d’exporter son savoir-faire.