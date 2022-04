Football féminin : nouveau record d'affluence, à Barcelone

Le FC Barcelone est entré une nouvelle fois dans l'histoire du football féminin après que les Blaugrana aient battu le record d'affluence pour la deuxième fois cette année - et se sont hissés au sommet des livres d'histoire par la même occasion - en battant Wolfsburg en Ligue des champions. Les Blaugrana se sont facilement imposées 5-1 au Camp Nou, quelques semaines après avoir battu un record de plus de deux décennies en enregistrant le plus grand nombre de spectateurs pour un match de football féminin : 91 553 personnes.

À combien s'élève ce nouveau record ?

Ce match - un Clasico contre le Real Madrid - semblait devoir rester dans les annales dans un avenir proche, mais quelques semaines plus tard, le club s'est surpassé avec un nouveau record d'affluence. Le FC Barcelone a annoncé un nouveau record mondial d'affluence de 91 648 personnes pour son match contre Wolfsburg vendredi, avec un peu moins d'une centaine de supporters supplémentaires par rapport au nombre affiché contre Madrid.

Par défaut, cette rencontre remporte également le record du match de football de club le plus suivi dans le football féminin, ainsi que celui du match le plus disputé en Europe. L'attaquante de Wolfsburg, Tabea Wassmuth, a rendu hommage à l'immense foule qui s'est entassée au Camp Nou, mais a admis que son équipe devait s'améliorer. Frustrée.

L'atmosphère, pas une excuse pour Wolfsburg

"C'était incroyable de vivre cette atmosphère ce soir, mais cela ne peut pas être considéré comme une excuse", a-t-elle déclaré à DAZN. "Tout le monde doit l'accepter et doit s'assurer que nous sommes meilleurs que ce que nous avons montré ce soir", a-t-elle ajouté.