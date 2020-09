Font : "Xavi peut diriger le 'projet sportif' du Barça"

La légende du club, qui exerce actuellement son métier d'entraîneur au Qatar, a été fortement liée à un retour au Camp Nou à plusieurs reprises.

Le candidat à la présidentielle du FC Barcelone, Victor Font, dit qu'il souhaite que Xavi dirige son "projet sportif", mais insiste également sur le fait que Ronald Koeman pourrait rester en tant qu'entraîneur permanent du club s'il est élu. Victor Font, ancien protégé de Josep Maria Bartomeu, actuel président du , se présentera lors des élections présidentielles du club, qui doivent avoir lieu en mars 2021.

Il a décrit les plans de son projet à long terme au Barça lors d'une interview avec Cadena Ser le mois dernier, admettant qu'il chercherait à remplacer l'entraîneur nouvellement nommé, Ronald Koeman, par une légende du club. "Si je suis président, Koeman ne sera pas l'entraîneur. Xavi comprend que toutes les pièces du club doivent s'emboîter", a déclaré Font. "Un conseil d'administration qui laisse celui qui dirige le projet sportif faire son travail, ce qui dans notre cas serait lui."

Cependant, Victor Font a maintenant affirmé que ses commentaires avaient été mal compris, affirmant qu'il envisageait que Xavi ait un rôle clé à jouer dans les coulisses plutôt que sur le banc de touche. "Cela a été sorti de son contexte", a déclaré l'homme d'affaires espagnol à talkSPORT lorsqu'il a été interrogé sur ses remarques originales. "Ce que j'ai dit, c'est qu'au cours des sept dernières années, nous avons travaillé sur la conception d'un projet, un projet qui comporte de nombreuses pièces différentes, et évidemment l'organisation sportive est une partie très pertinente de ce puzzle complexe".

Plus d'équipes

Xavi plutôt directeur sportif ?

L'article continue ci-dessous

"Nous avons travaillé sur ce à quoi ressemblerait l'organisation sportive avec la direction de Xavi Hernandez, et ce que j'ai dit, c'est que si nous avons l'honneur d'être choisis par les membres et que nous devenons le conseil d'administration du club, nous aimerions l'avoir pour mettre en œuvre le projet sur lequel nous travaillons. Xavi en tant que chef de l’organisation sportive prendrait la décision de gérer la situation de Koeman, et je suis sûr que si Koeman réussit, Xavi s’occupera de cela de la bonne manière", a ajouté Font.

Le Barça a approché Xavi pour le faire revenir au Camp Nou en janvier, à la suite du limogeage d'Ernesto Valverde, mais le poste d'entraîneur a été confié à Quique Setien lorsque le joueur de 40 ans a rejeté les avances de son ancien club. L'ancien international espagnol, qui occupe actuellement le poste d'entraîneur d'Al Sadd au , a ouvert la porte à un retour plus tôt cet été, faisant allusion à un retour potentiel en Catalogne après les prochaines élections.

"Je l'ai dit souvent mais je veux prendre des décisions footballistiques à Barcelone", a déclaré Xavi à Sport. "Ils sont venus me chercher en janvier, nous parlions. Je leur ai dit que les circonstances et le moment n'étaient pas propices. Il est clair qu'après les élections, le décor serait bien sûr planté. Je n'exclus rien". Reste à savoir si Xavi fera son retour au FC Barcelone sur le banc de touche, à l'image de Pep Guardiola, ou dans un rôle de directeur sportif.