Fondé par des supporters du Barça : que sait-on du nouveau club de Messi ?

Lionel Messi semble sur le point de devenir propriétaire d'un deuxième club espagnol, après l'UE Cornellà, le club catalan qui évolue en cinquième division. La star argentine devrait en effet devenir propriétaire du CD Eldense, pensionnaire de la deuxième division, selon plusieurs médias.

Selon le journal français « L'Équipe », Messi devrait racheter ce club situé près d'Alicante, qui dispute ses matches au stade « Nuevo Pepico Amat ».

Voici les principales informations sur ce club fondé en 1921 par un groupe de supporters du Barça.

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Le CD Eldense a été fondé en 1921 et constitue le plus ancien club de football de la province d'Alicante. Il est situé dans la ville d'Elda, à environ 40 kilomètres de la capitale provinciale.

Au cours de plus de 100 ans, le club n'a jamais réussi à évoluer, ne serait-ce qu'une seule saison, en première division espagnole.

Anecdote amusante : le tout premier match de son histoire s'est disputé le jour de la Toussaint, le 1er novembre 1921, face au club local d'Elda FC. Lors de cette rencontre, l'Eldense a porté les couleurs du Barça, avec un short noir pour se distinguer de ce dernier.

Les fondateurs du club, des supporters du Barça et membres d'un groupe qui portait le nom des « têtus », n'imaginaient pas que le meilleur joueur de l'histoire du club catalan serait, des décennies plus tard, sur le point de racheter l'équipe qu'ils avaient créée. Le lien avec le Barça reste d'ailleurs visible dans le blason du CD Eldense.

Soupçons de trucage de matches

Le 1er avril 2017, l'Eldense s'est incliné face au Barça B sur un score choquant de 0-12, un record historique pour ce dernier, tandis que l'Eldense descendait directement en quatrième division.

Deux jours plus tard, l'un des joueurs de l'équipe a accusé quatre de ses coéquipiers d'avoir volontairement perdu sur ce score élevé, lors de ce match disputé dans le cadre du groupe 3 de Segunda B, réclamant une enquête sur un éventuel trucage lié à des réseaux de paris illégaux en Asie.

Peu après, les autorités ont arrêté cinq personnes, dont l'entraîneur italien Filippo De Piero, qui avait pris les commandes de l'équipe trois mois plus tôt seulement, après le rachat du club par un groupe d'investissement italien, sur fond de soupçons de liens avec la mafia calabraise.

Les enquêtes ont également porté sur quatre autres matches soupçonnés d'avoir été truqués au cours de la même saison, avant que tous les accusés ne soient acquittés à l'issue du procès, en février 2026.

Un retour en deuxième division après 59 ans

Le 25 juin 2023, le CD Eldense a assuré son retour en deuxième division espagnole, après trois montées consécutives, mettant fin à une absence de 59 ans.

Cette montée est intervenue au terme d'une finale de barrage palpitante face au Real Madrid Castilla : le match aller s'est soldé par un nul 1-1, avant que le match retour ne se termine sur un nul 3-3 après prolongation. L'Eldense a décroché le billet de la montée grâce à sa meilleure place au classement de la saison régulière.

Mais l'équipe ne s'est pas maintenue longtemps à ce niveau, terminant 16e puis 19e lors de ses deux premières saisons, pour être reléguée en 2025, avant de remonter directement en deuxième division au printemps dernier. La saison en cours représente la huitième participation du club en deuxième division.

Une faillite qui a failli menacer le club

En décembre 2019, l'Eldense a frôlé la faillite, avant que l'homme d'affaires local Pascual Pérez, aux côtés d'autres personnalités du monde des affaires d'Elda, n'intervienne pour le sauver.

Début 2020, Pérez, qui occupait alors les fonctions de président et de propriétaire, a réglé des dettes fiscales s'élevant à 200 000 euros, qui menaçaient directement l'avenir du club.

Sur le plan sportif, la nomination de Manu Gil au poste de directeur sportif, fonction qu'il occupe actuellement à Tenerife, a contribué à mettre le club sur la voie du redressement.

Un stade qui porte le nom d'un ancien gardien

Le stade de l'Eldense porte le nom de l'ancien gardien Pepico Amat, qui a joué plusieurs saisons avec le club et a également défendu les couleurs d'Hércules et de l'Espanyol en première division espagnole.

Après avoir mis un terme à sa carrière de footballeur, Amat a travaillé comme entraîneur de football et de basket-ball, l'autre sport très populaire dans la ville d'Elda.

Le « Nuevo Pepico Amat », qui a remplacé l'ancien stade en 2012, est le stade actuel de l'équipe et peut accueillir 5 576 spectateurs, selon « L'Équipe ».

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