Fluminense - Chelsea : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Coupe du monde des clubs tire vers son épilogue. Démarrée le 14 juin dernier, la compétition est déjà à l’étape des demi-finales qui s’ouvrent en ce début de semaine. Un avant-dernier épisode qui offre aux fans du football, des chocs intercontinentaux alléchants. Ce mardi, la première demi-finale du Mondial des clubs oppose le club brésilien de Fluminense aux Blues de Chelsea en vue d’un ticket pour la finale.

Fluminense, l’ultime bastion sud-américain

Porte-étendard du football brésilien et habitué du mythique Maracana, Fluminense s'apprête à disputer les demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs avec un statut bien particulier : celui du dernier représentant non-européen encore en course. Plus qu’un symbole, un exploit pour un club qui, malgré des résultats poussifs en championnat – 13e l’an passé, et actuellement 6e après 11 journées –, a su élever son niveau sur la scène mondiale.

Dans un groupe F relevé, le club de Rio de Janeiro a su tirer son épingle du jeu. Accroché à deux reprises par le Borussia Dortmund (0-0) et les Sud-Africains de Sundowns (0-0), il s’est offert une victoire précieuse contre Ulsan (4-2), suffisante pour se hisser à la deuxième place de la poule. Mais c’est en phase à élimination directe que Fluminense a réellement marqué les esprits. En huitièmes, les hommes emmenés par le vétéran Thiago Silva ont fait tomber l’Inter Milan (2-0), récent finaliste de la dernière Ligue des Champions, avant de s’imposer face aux Saoudiens d’Al-Hilal en quarts (2-1). A présent, le club brésilien doit retrouver les ressources pour éliminer Chelsea et poursuivre son épopée américaine.

Chelsea, une renaissance sur la scène internationale

À l’autre bout du spectre, Chelsea avance avec ambition. Auteur d’une saison 2024-2025 solide conclue à la quatrième place de Premier League (69 points), le club londonien retrouvera la Ligue des Champions à la rentrée. Moqué pour la densité de son effectif, Chelsea a tout de même su répondre sur le terrain, avec à la clé un triomphe en Ligue Europa Conférence acquis face au Betis Séville (4-1) le 28 mai dernier.

Dans cette Coupe du Monde des Clubs, les coéquipiers de Christopher Nkunku, reversés dans le groupe B, ont connu un léger accroc face à Flamengo (3-1), qui les as surpris lors de la deuxième journée. Mais ils ont parfaitement relevé la tête en dominant le Los Angeles FC (2-0), puis l’Espérance de Tunis (3-0), décrochant ainsi la deuxième place du groupe. En phase finale, les Blues ont d’abord balayé le Benfica Lisbonne d’Angel Di Maria en huitièmes (4-1), avant de se montrer solides contre Palmeiras en quarts de finale (2-1). Les hommes d’Enzo Maresca visent désormais le graal mais doivent se passer de Fluminense en demi-finale d’abord.

Sur quelle chaine regarder Fluminense - Chelsea ?

Le match de demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Fluminense et Chelsea sera disponible à regarder en ligne en direct et en exclusivité sur DAZN.

Horaire et lieu du match Fluminense vs Chelsea

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Final Stage MetLife Stadium, New Jersey

Le match de demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Fluminense et Chelsea se jouera au MetLife Stadium à East Rutherford, New Jersey, États-Unis.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00, heure française, le mardi 8 juillet 2025.

Infos des équipes et compositions

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 22 J. Freytes

8 Martinelli Blessures et suspensions 9 L. Delap

6 L. Colwill

Infos de l'équipe de Fluminense

Juan Pablo Freytes (défenseur central) et Matheus Martinelli (milieu) sont tous deux suspendus pour cette demi-finale. L’absence de Martinelli pourrait permettre à Hércules d’être titularisé dans l’entrejeu.

Malgré une blessure au nez, le capitaine Thiago Silva devrait tenir sa place face à son ancien club, aux côtés d’Ignacio et Gabriel Fuentes dans une défense à trois.

En attaque, le duo Germán Cano – Jhon Arias sera de nouveau aligné en pointe.

Infos de l'équipe de Chelsea

Liam Delap et Levi Colwill, avertis lors du quart de finale, sont suspendus pour cette rencontre. Le jeune Joao Pedro, récemment recruté, pourrait remplacer Delap en attaque, tandis que Tosin Adarabioyo devrait compenser l’absence de Colwill en défense.

Reece James, blessé à l’échauffement, rejoint Romeo Lavia à l’infirmerie. Jamie Gittens, nouvelle recrue, est quant à lui inéligible pour cette rencontre.

Bonne nouvelle toutefois : Moises Caicedo revient de suspension et devrait être titularisé au milieu.

