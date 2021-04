Flou sur son avenir au Bayern, Flick est annoncé futur sélectionneur de l'Allemagne

L'entraîneur de l'Allianz Arena a refusé d'exclure de succéder à Joachim Low au poste de sélectionneur de l'Allemagne.

Hansi Flick a donné une vague réponse concernant son avenir au Bayern Munich au milieu des rumeurs l'annonçant comme le futur sélectionneur de l'Allemagne après l'élimination des Bavarois en quarts de finale de la Ligue des champions mardi soir. Les champions d'Europe de la saison en titre sont tombés et ont été éliminés par le Paris Saint-Germain malgré une victoire 1-0 au Parc des Princes lors du match retour de leur quart de finale.

Le PSG a remporté le match aller 3-2 à l'Allianz Arena et s'est qualifié grâce à la règle des buts à l'extérieur, soulevant plus de questions sur la position de Flick sur le banc de touche du Bayern alors qu'il continue d'être présenté comme le candidat numéro un pour remplacer Joachim Low à la tête de l'équipe nationale allemande. "J'ai un contrat avec le FC Bayern, mais je pense toujours à ce qui va se passer ou comment les choses vont continuer, si tout va bien ici et ainsi de suite", a déclaré le technicien de 56 ans à Sky Germany.

"Ma famille est derrière moi, quelle que soit ma décision, que ce soit au Bayern où à la tête de l'équipe d'Allemagne", a conclu Hansi Flick qui était invaincu en Ligue des champions dans sa jeune carrière avant le quart de finale aller face au PSG à l'Allianz Arena. La légende du Bayern Lothar Matthaus s'est également entretenue avec Sky après l'élimination du club de la Ligue des champions, exprimant sa conviction que Flick rejoindra l'Allemagne après le championnat d'Europe de cet été.

Un destin déjà tout tracé ?

"C'était le dernier match de Hansi Flick en Ligue des champions comme entraîneur du Bayern Munich", a-t-il déclaré. "Il est le premier choix de l'équipe d'Allemagne pour succéder à Joachim Low. Il acceptera l'offre cet été". Flick serait en tête de la course pour devenir le nouveau sélectionneur de l'Allemagne devant une liste de plusieurs autres entraîneurs de haut niveau tels que Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann, Jürgen Klinsmann et Arsene Wenger.

Il était auparavant assistant de Joachim Löw avec l'équipe nationale de 2006 à 2014, puis dirigeant au sein de la fédération allemande. Au Bayern, il a mené le club à un triplé sans précédent en 2019-20 et a ajouté la DFB-Supercup, la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA à son CV dans la première moitié de la saison en cours. Le Bayern est en passe de remporter un neuvième titre consécutif en Bundesliga alors qu'il a cinq points d'avance au sommet du tableau avec seulement six matches à jouer.

Néanmoins ses relations avec son directeur sportif, Hasan Salihamidžić ont défrayé la chronique ces dernières semaines. Les deux hommes ayant des positions diamétralement opposés sur la politique de transfert du club. Hansi Flick voulait conserver Alaba et Boateng, mais ces deux joueurs n'ont pas été prolongés. Des relations tendues qui n'ont fait qu'augmenter les rumeurs de départ d'Hansi Flick au terme de la saison. Nul doute que cette élimination en Ligue des champions na va guère arranger les choses.