PSG-Bayern (0-1) - Benjamin Pavard : « J'espère que Paris va gagner la Champions League »

Malgré l'élimination de son équipe, Benjamin Pavard n'oublie pas son pays et souhaite voir le PSG remporter la Ligue des champions.

Benjamin Pavard était forcément déçu après l'élimination de son équipe mais, très fair-play, il a souhaité au PSG de remporter l'épreuve comme il l'a confié à nos confrères de MRC Sport : « C'est sûr qu'on est tous très déçus, surtout par rapport au premier match où on aurait dû gagner. Aujourd'hui Paris a fait son match, ils ont eu beaucoup d'occasions. On en a eues aussi. Voilà, ils méritent leur qualification et félicitations à Paris. J'espère que Paris va gagner la Champions League, en étant Français j'espère qu'ils pourront la soulever. »