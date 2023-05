Florentino Perez ne veut plus entendre parler du cas Ancelotti

Malgré tous les doutes qui entourent le futur de Carlo Ancelotti, Florentino Perez ne veut plus entendre parler de la situation de son entraîneur.

De bonne humeur après la victoire de son équipe en finale de la Copa del Rey contre Osasuna (2-1), Florentino Perez s'est montré enthousiaste vis-à-vis de la situation de Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid mais cité avec insistance un peu partout sur le globe en raison de sa saison compliquée sur le plan national : l'entraîneur italien sera encore à la tête des Merengue la saison prochaine.

Florentino Perez coupe court aux rumeurs

Le patron de la Casa Blanca, connu pour son intransigeance et sa capacité à faire partir ses légendes lorsqu'elles ne lui servent plus, a rappelé que Carlo Ancelotti était sous contrat à Madrid jusqu'en 2024 et qu'il n'y avait aucune raison pour que l'Italien ne quitte pas la capitale espagnole cet été. Après de nombreuses spéculations, Florentino Perez a voulu couper court aux rumeurs : « Je ne veux plus entendre parler de ce sujet. Il a un contrat et nous sommes tous contents. »

Interrogé sur la raison de cette confirmation tardive alors que l'incertitude dure depuis plusieurs mois, le président madrilène a été droit au but : « Je suis très heureux, car chaque fois que vous gagnez un titre, c'est une raison d'être heureux. Tous les titres sont remportés avec beaucoup d'efforts et de sacrifices. Je tiens à féliciter Osasuna pour la saison qu'ils ont eu, ils ont travaillé avec leur coeur et c'est digne de respect. »

Si la saison actuelle du Real Madrid est objectivement ratée en Liga, un départ de Carlo Ancelotti aurait toutefois constitué une fameuse surprise tant l'Italien a tout gagné depuis son retour en Espagne en 2021. En deux ans, Carletto a en effet permis aux Merengue de s'adjuger une Coupe d'Espagne, un titre de champion, une Ligue des Champions (il est encore en lice pour une seconde consécutive), une Supercoupe nationale et européenne, et une Coupe du monde des clubs tout en rajeunissant l'effectif.