Flick ne pensait pas que Lewandowski battrait le record de Gerd Müller

Robert Lewandowski a inscrit son 41e but de la saison de Bundesliga en fin de rencontre samedi contre Augsburg, afin de dépasser Gerd Müller.

Hansi Flick admet qu'il ne pensait pas qu'il était possible pour l'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski de battre le record du plus grand nombre de buts en une seule saison de Bundesliga.

L'international polonais a inscrit son 41e but de la saison lors du dernier match contre Augsbourg, samedi. Lewandowski a attendu les arrêts de jeu lors de la victoire 5-2 de son équipe pour battre le record établi par Gerd Müller en 1971-72, et son entraîneur pensait qu'il était condamné à terminer la saison à égalité avec le grand joueur du Bayern et de l'Allemagne.

"Je suis content pour Lewy. Le but lui a pris beaucoup de temps. A un moment donné, j'ai dit à Tapa [Toni Tapalovic, entraîneur des gardiens] que je ne pensais pas qu'il en aurait encore un, mais c'est un buteur. C'est ce qui le distingue", a déclaré Flick aux journalistes.

"C'est aussi une réussite de l'équipe. Nous gagnons ensemble. C'est ce qui nous a distingués : nous travaillons en équipe. C'est l'essentiel. Avec la qualité que nous avons, tout le monde en profite devant."

Le choc de samedi à l'Allianz Arena était le dernier de Flick à la tête des géants allemands. L'homme de 56 ans a passé 18 mois à la tête du Bayern, remportant deux titres de Bundesliga et la Ligue des champions, et il est fier de ce qu'il a accompli au club.

"L'équipe va me manquer. C'est la référence pour l'avenir, a-t-il ajouté. Ce que l'équipe a montré à chaque entraînement et lors des matchs, comment elle s'est battue, représente ses réalisations. Je regarde la situation dans son ensemble. L'ambiance est bonne. Je suis très fier, c'était une joie d'être aux côtés de cette équipe. Je tiens à remercier tout le monde."

Le buteur polonais termine ainsi la saison avec pas moins de 53 buts toutes compétitions confondues, et une nouvelle candidature sérieuse pour le prochain Ballon d'Or, distinction qui n'a malheureusement pour lui pas été décernée l'an dernier.