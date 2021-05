Rummenigge : "Lewandowski est meilleur que Messi et Ronaldo"

Le président délégué du Bayern a été très élogieux envers la star de son équipe, Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski, la star du Bayern Munich, a prouvé qu'il était meilleur que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, selon Karl-Heinz Rummenigge.

Le joueur de 32 ans a connu une autre campagne époustouflante au Bayern en 2020/2021, marquant 40 buts en 28 matchs de Bundesliga. Des statistiques qui ont aidé le Bayern à aller chercher un nouveau titre de champion.

Il a également marqué cinq fois en six matches de Ligue des champions avant que son équipe ne soit éliminée en quart de finale par le Paris Saint-Germain. Un double duel qu'il avait raté pour cause de blessure.

Le président Bayern, Rummenigge, est convaincu que l'attaquant est le meilleur au monde aujourd'hui, même si les Cristiano Ronaldo et Lionel Messi restent encore en activité. Il a déclaré à Wirtualna Polska: "Il a reçu le prix FIFA du meilleur joueur du monde, donc pour moi, la question ne se pose pas. OK, de grands talents ont émergé dans le football mondial, comme Kylian Mbappe. Néanmoins, Robert Lewandowski est actuellement le meilleur footballeur du monde. A mon avis, il est actuellement même meilleur que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi."

"Lewandowski est plus un joueur d'équipe que Gerd Muller"

L'international polonais a effacé ce samedi le record de Gerd Muller des tablettes en devenant seul meilleur réalisateur sur une saison de l'histoire de la Bundesliga. Dans les dernières minutes du match contre Augsbourg, il a planté son 41e but de l'exercice. Rummenigge s'est réjoui de cet accomplissement, car il juge que "Lewy" le mérite amplement.

"Je vais vous dire la vérité. Quand Gerd Muller a marqué 40 buts en 1972, j'étais convaincu que cet exploit ne serait jamais battu, a commencé par confier l'ancien Ballon d'Or. J'en étais absolument sûr et pendant de nombreuses années, je n'avais pas changé d'avis parce que ... je n'avais pas à le faire. Mais ensuite Robert nous a rejoints et nous avons déjà vu quelque chose d'unique, car même égaler le record de Gerd est incroyable (...) J'ai eu la chance de jouer avec Gerd Muller pendant cinq ans. Il était incroyable. Sans aucune occasions, il pouvait te mettre deux buts. Il a vécu pour marquer des buts. Robert est différent, il est plus un joueur d'équipe, plus impliqué dans le jeu de l'équipe que Gerd, qui était le roi de la surface de réparation. Donc, d'un point de vue purement footballistique, Robert a plus à offrir, mais les deux sont de grandes légendes. Et je suis heureux d'avoir établi de bonnes relations avec eux."