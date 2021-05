Lewandowski efface le record de Muller

Lors de la dernière rencontre de la saison, l’avant-centre polonais a inscrit son 41e but de la saison. C’est un de plus que Gerd Muller.

Le record de Gerd Muller est tombé. 49 ans après, l’accomplissement de l’ancien buteur allemand a été effacé des tablettes par son successeur à la pointe de l’équipe bavaroise. Robert Lewandowski est devenu ce samedi seul recordman du plus grand nombre de buts inscrits sur une saison en Bundesliga.

« Lewy » a marqué son 41e but de l’exercice, un de plus que l’ancien champion du monde. Personne n’a jamais fait aussi bien dans l’histoire de l’élite allemande.

Une délivrance avant le gong pour Lewandowski

Le Polonais a égalé la marque de Muller la semaine dernière. Et lors de cette ultime journée, il a ajouté une réalisation à son compteur en scorant l’ultime but de la rencontre entre le Bayern et Augsbourg (5-2). Un but survenu à la 90e minute de jeu. Mieux vaut tard que jamais.

L’ancien joueur du Borussia Dortmund a fait trembler le chemin des filets dans un pur style de renard des surfaces. Suite à une frappe rasante de Leroy Sané, il a été opportuniste pour reprendre le ballon relâché par le gardien, contourner ce dernier et conclure ensuite tranquillement.

Après avoir rempli sa mission, le héros du jour a enlevé son maillot et est tombé dans les bras de ses coéquipiers. Il fallait voir sa joie et son sourire après coup pour comprendre à quel point ce record lui tenait à cœur. Et, avec l’élégance qu’on lui connait, il n’a pas manqué de rendre hommage à Muller, avec le message Gerd4ever inscrit sous son t-shirt.

Pourtant, il a raté cinq matches de championnat

A noter que ce record a aussi été battu alors que « Lewy » n’a disputé que 29 des 34 rencontres de son équipe en championnat.

Au total cette saison, toutes compétitions confondues, Lewandowski a claqué 53 pions. Ça reste quand même six de moins que lors du précédent exercice. Le titre de « The Best » de la FIFA a de bonnes chances de lui revenir pour la seconde fois. Et il est aujourd’hui un prétendant plus que crédible pour le Ballon d’Or France Football. Un trophée dont il a été injustement privé en 2020.