Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter l'Athletic Bilbao, ce jeudi, au Camp Nou, dans le cadre du championnat d'Espagne.

Roony Bardghji a été convoqué pour la première fois, et il devrait disputer son premier match avec le FC Barcelone, tandis qu'Alejandro Balde fait son retour après avoir été écarté de la liste de l'équipe pour le match face à Elche. Xavi Espart portera le maillot numéro 12 après la confirmation de son intégration à l'équipe première.

L'absence la plus marquante est celle de Gavi, qui a subi une grave blessure au genou droit lors du match d'ouverture du championnat, et qui sera mis au repos.

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Le joueur andalou rejoint Frenkie de Jong et Roony Bardghji sur la liste des blessés.

Pour compléter la liste, Flick a de nouveau convoqué les jeunes joueurs Eder Aller, Brian Fariñas et Hamza Abdelkarim.

La liste du FC Barcelone est la suivante :

Gardiens de but : Joan García, Szczesny, Eder Aller.

Défense : Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric García.

Milieu de terrain : Fermín López, Pedri, Rodri, Olmo, Marc Bernal, Brian Fariñas.

Attaque : Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Jordon, Hamza Abdelkarim.

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