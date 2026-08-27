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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Flick convoque Rodri pour la première fois : une absence de taille dans la liste face à l'Athletic Bilbao

FC Barcelone vs Athletic Bilbao
FC Barcelone
Athletic Bilbao
LaLiga
H. Flick
Gavi
Rodri
H. Abdelkarim
Espagne
Allemagne
Égypte

Quelle est la position de Hamza Abdel Karim ?

Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter l'Athletic Bilbao, ce jeudi, au Camp Nou, dans le cadre du championnat d'Espagne.

Roony Bardghji a été convoqué pour la première fois, et il devrait disputer son premier match avec le FC Barcelone, tandis qu'Alejandro Balde fait son retour après avoir été écarté de la liste de l'équipe pour le match face à Elche. Xavi Espart portera le maillot numéro 12 après la confirmation de son intégration à l'équipe première.

L'absence la plus marquante est celle de Gavi, qui a subi une grave blessure au genou droit lors du match d'ouverture du championnat, et qui sera mis au repos.

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 Le joueur andalou rejoint Frenkie de Jong et Roony Bardghji sur la liste des blessés.

 Pour compléter la liste, Flick a de nouveau convoqué les jeunes joueurs Eder Aller, Brian Fariñas et Hamza Abdelkarim.

La liste du FC Barcelone est la suivante :

Gardiens de but : Joan García, Szczesny, Eder Aller.

Défense : Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric García.

Milieu de terrain : Fermín López, Pedri, Rodri, Olmo, Marc Bernal, Brian Fariñas.

Attaque : Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Jordon, Hamza Abdelkarim.

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