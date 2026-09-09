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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Flick après le quintuplé européen : nous devons nous améliorer !

FC Barcelone vs Feyenoord
FC Barcelone
Feyenoord
Ligue des Champions
H. Flick
L. Yamal
Espagne
Pays-Bas
Allemagne

Le Barça adresse un avertissement précoce aux grands du Vieux Continent

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, s'est dit satisfait de la performance de son équipe lors de sa première sortie européenne de la saison, même si, fidèle à son habitude d'exiger des progrès, il a souligné qu'« il y a des choses à améliorer ».

Le Barça a adressé un avertissement précoce aux grands du Vieux Continent en signant une victoire spectaculaire face à son hôte néerlandais du Feyenoord sur le score de 5-1, ce mercredi soir, sur la pelouse du « Spotify Camp Nou », lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Auteurs des cinq buts : Raphinha (deux buts), Karim Adeyemi, Lamine Yamal et Gabriel Jesus.

 Dans des déclarations à la chaîne « Movistar », Flick a mis en lumière l'ambiance au sein de l'équipe, l'éthique de travail et l'importance du but de Lamine Yamal en tant que capitaine.

L'entraîneur a expliqué : « Il y a une bonne ambiance dans l'équipe, et je suis content pour Raphinha et Lamine Yamal ».

 Il a ajouté : « Lamine a livré un match remarquable, il a marqué un but et il a été le capitaine de l'équipe ».

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Flick est conscient que l'équipe a atteint son niveau actuel grâce à « un travail acharné et soigné, et à une grande maîtrise dans la possession du ballon ».

 Il souligne néanmoins que « nous pouvons progresser, et nous le devons même ; c'est ce que nous devons faire : poursuivre les entraînements avec la même intensité et la même qualité. Et maintenant, nous devons déterminer les aspects à améliorer ».

Flick a conclu : « Je pense que nous travaillons très bien, et avec beaucoup de sérieux. Nous avons une grande qualité dans le maniement du ballon. J'en suis très content ».

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