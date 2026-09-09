Flick après le quintuplé européen : nous devons nous améliorer !

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, s'est dit satisfait de la performance de son équipe lors de sa première sortie européenne de la saison, même si, fidèle à son habitude d'exiger des progrès, il a souligné qu'« il y a des choses à améliorer ».

Le Barça a adressé un avertissement précoce aux grands du Vieux Continent en signant une victoire spectaculaire face à son hôte néerlandais du Feyenoord sur le score de 5-1, ce mercredi soir, sur la pelouse du « Spotify Camp Nou », lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Auteurs des cinq buts : Raphinha (deux buts), Karim Adeyemi, Lamine Yamal et Gabriel Jesus.

Dans des déclarations à la chaîne « Movistar », Flick a mis en lumière l'ambiance au sein de l'équipe, l'éthique de travail et l'importance du but de Lamine Yamal en tant que capitaine.

L'entraîneur a expliqué : « Il y a une bonne ambiance dans l'équipe, et je suis content pour Raphinha et Lamine Yamal ».

Il a ajouté : « Lamine a livré un match remarquable, il a marqué un but et il a été le capitaine de l'équipe ».

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora

Flick est conscient que l'équipe a atteint son niveau actuel grâce à « un travail acharné et soigné, et à une grande maîtrise dans la possession du ballon ».

Il souligne néanmoins que « nous pouvons progresser, et nous le devons même ; c'est ce que nous devons faire : poursuivre les entraînements avec la même intensité et la même qualité. Et maintenant, nous devons déterminer les aspects à améliorer ».

Flick a conclu : « Je pense que nous travaillons très bien, et avec beaucoup de sérieux. Nous avons une grande qualité dans le maniement du ballon. J'en suis très content ».