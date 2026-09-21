José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, est arrivé à la conclusion que son équipe souffre de faiblesses évidentes lorsqu'elle affronte des adversaires qui misent sur les duels physiques et un rythme athlétique élevé, affirmant que Fede Valverde, Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Arda Güler doivent développer leur capacité à gérer ce type de matches et ne pas reculer devant leurs adversaires dans les grands rendez-vous.

Selon un rapport publié par le site espagnol « Defensa Central », Mourinho estime que les joueurs du Real Madrid ont besoin de plus de force et d'intelligence dans la gestion des duels, en plus d'améliorer leur communication avec l'arbitre, à la suite des observations qu'il a tirées du match du derby, marqué par une polémique arbitrale et une prestation en deçà des attentes.

Lors de sa conférence de presse, l'entraîneur portugais avait souligné que la polémique arbitrale ne pouvait être ignorée, tout en insistant en même temps sur le fait que cela ne masquait pas les problèmes apparus dans la prestation du Real Madrid.

Selon son évaluation, plusieurs difficultés sont apparues chez certains joueurs dans la gestion des matches qui exigent une solidité physique et une concentration mentale tout au long des minutes.

Mourinho estime que la force requise ne se limite pas à l'aspect physique, mais englobe aussi la manière dont les joueurs gèrent les situations sur le terrain.

Il a critiqué Valverde pour ne pas être resté au sol après avoir reçu un coup de Kang-in Lee, considérant que le joueur de l'Atlético Madrid aurait exploité une situation similaire d'une manière différente, et aurait peut-être exagéré la douleur pour obtenir une décision arbitrale plus sévère.

L'entraîneur portugais a établi un lien entre cet épisode et un autre incident survenu lors du match, lorsque Cuti Romero a échappé à un carton rouge après avoir marché sur le genou de Jude Bellingham.

Le défenseur argentin est resté au sol en criant de douleur, dans une scène que Mourinho a jugée destinée à éviter une sanction plus lourde que le carton qu'il a reçu, surtout après qu'il a semblé que sa situation était devenue difficile face à l'arbitre.

Güler, Mbappé et Vinicius sous surveillance

Mourinho estime qu'Arda Güler doit améliorer sa présence dans les duels individuels, après être apparu, de son point de vue, faible face aux interventions des adversaires.

Les joueurs adverses ont commencé à le cibler dès les premières minutes, conscients qu'il possède un immense talent, tout en souffrant en revanche de certaines lacunes lorsque le match devient plus rugueux et plus disputé.

L'entraîneur a également exprimé son mécontentement quant aux déplacements de Mbappé et Vinicius durant le match, en particulier lorsque les deux joueurs renoncent au pressing ou se contentent d'observer le déroulement du jeu sans participer efficacement aux tâches défensives.

Mourinho est apparu en colère contre Vinicius et lui a crié dessus en lui demandant de redescendre et d'aider au travail défensif, avant de le remplacer à la 53e minute.

Mourinho ne considère pas que ces observations sont liées à un seul match, puisqu'il s'attend à voir se répéter ce type de confrontations face à des équipes comme Valence, Getafe et Osasuna, après que des matches précédents ont prouvé qu'un certain nombre de joueurs du Real Madrid rencontrent des difficultés lorsque l'adversaire impose un rythme physique élevé et transforme la rencontre en une lutte pour les duels et les espaces.

Pour cette raison, Mourinho cherche à régler ces problèmes au plus vite, avant qu'ils ne se reproduisent face à des adversaires solides au cours de la saison.