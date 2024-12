FIFA-The Best 2024, Vinicius Junior élu joueur de l'année

The Best FIFA

L’attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, est élu joueur de l’année aux trophées FIFA-The Best, mardi.

La cérémonie des Prix FIFA-The Best 2024 s’est tenue ce mardi à l’Aspire Academy de Doha au Qatar. Entre autres récompenses attendues, celle du joueur de l’année remporté par Vinícius Júnior, près de deux mois après la perte du Ballon d’Or.

Vinícius Júnior sacré joueur de l’année aux FIFA-The Best 2024

Après le Ballon d’Or France Football et le Ballon d’Or africain remportés respectivement par Rodri et Ademola Lookman, c’est tour du prix The Best de désigner son vainqueur ce mardi. En lice avec des joueurs comme Jude Bellingham, Rodri ou encore Toni Kroos, c’est bien Vinícius Júnior qui s’est vu décerner le prestigieux prix ce soir. Contrairement au Ballon d’Or où il a été coiffé par Rodri, l’international brésilien a été plébiscité cette fois-ci par les supporters, les médias, les capitaines et les sélectionneurs des sélections nationales. Une belle revanche pour la star de Real Madrid qui était déçu de ne pas remporter le Ballon d’Or.

Auteur d’une saison 2023-2024 exceptionnelle avec le Real Madrid, Vinícius Júnior est enfin récompensé ce mardi. L’ailier auriverde avait notamment largement contribué au triplé du club espagnol qui a remporté la Liga, la Ligue des Champions et la Super Coupe d’Espagne. Vinicius a, à lui seul, planté un total de 24 buts et délivré 9 passes décisives en 38 rencontres toutes compétitions confondues. Malgré une élimination en quart de finale de la Copa América avec le Brésil, l’ancien joueur de Flamengo était le favori à tous les trophées individuels cette saison. Si le Ballon d’Or lui a finalement échappé (il a fini 2e), le Prix FIFA The Best n’a réservé aucune surprise pour son verdict final. Pour rappel, Vinícius Júnior succède à Lionel Messi qui avait remporté ce prix en 2023.