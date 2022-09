FIFA 23 : Comment construire une équipe FUT sans dépenser de l’argent

Aborder FUT comme un jeu free-to-play sans investir d'argent réel peut être étonnamment gratifiant.

FIFA 21 Ultimate Team s'est beaucoup amélioré cette année, mais il reste très axé sur l'achat de FIFA Points et l'ouverture de packs. Les meilleurs joueurs coûtent des centaines de milliers, voire des millions de pièces, et il y a de nouvelles promotions toutes les deux semaines pour introduire des cartes spéciales qui ont l'air superbes et qui pourraient propulser votre équipe vers la gloire.

Il n'y a rien de mal à adhérer littéralement à cette façon de jouer, mais si vous souhaitez économiser de l'argent ou si vous avez simplement envie de relever un nouveau défi, nous vous recommandons vivement d'adopter l'approche Road to Glory (RTG), dont le but est de constituer la meilleure équipe possible sans acheter de points FIFA. Une fois que vous aurez commencé, vous serez surpris de voir à quel point cela peut être satisfaisant !

Nous pratiquons les RTG depuis quelques années maintenant. Voici six conseils pour vous aider à démarrer :

1. Choisissez une ligue ou une nation raisonnable

Tout d'abord, vous devez suivre tous les conseils de notre article sur la façon de gagner des pièces dans FIFA 21 Ultimate Team, en particulier ceux qui concernent les placements dans les divisions rivales, les batailles d'équipes et les SBC de base. Cela vous permettra d'être opérationnel, et vous découvrirez probablement que vous avez quelques centaines de milliers de pièces en une semaine ou deux. Pas mal !

Ensuite, vous devez déterminer quel est votre but à long terme. Une grande partie de la bonne hygiène RTG consiste à faire des mouvements efficaces qui ne gaspillent pas vos pièces inutilement, c'est donc une bonne idée d'identifier une ligue ou une nation qui vous permet d'assembler des joueurs compétitifs sans vous ruiner. Vous ne construirez pas une équipe de Premier League anglaise avec un budget serré, mais il existe de bien meilleurs joueurs disponibles ailleurs pour moins cher si vous les cherchez.

2. Comprendre comment vous voulez jouer

Ce n'est pas parce que votre streamer préféré aime dribbler tout le monde dans la surface de réparation et envoyer le ballon au-dessus du gardien que vous pouvez jouer de la même façon. Après avoir constitué une équipe de départ bon marché, jouez au jeu pendant un certain temps pour apprendre ce qui fonctionne pour vous.

Peut-être qu'il s'agit de jouer le ballon à des ailiers rapides qui peuvent atteindre la ligne de touche pour une remise en jeu. Peut-être est-ce une construction lente et beaucoup de "courses créatives" manuelles depuis le milieu du terrain. Quoi qu'il en soit, connaître vos points forts peut vous aider à établir des priorités dans la constitution de votre équipe.

Comprendre les forces de votre formation et investir en conséquence est essentiel ici. Si vous aimez un ailier qui provoque, qui peut couper à l'intérieur et déclencher un tir fin, il est inutile de dépenser toutes vos pièces sur Bruno Fernandes au milieu de terrain. Achetez quelqu'un de moins cher à cet endroit et prenez un joueur comme Riyad Mahrez qui vous aidera à maximiser vos points forts.

Murilo Molina

3. Connaître la méta

Bien sûr, certains styles de jeu ne correspondent tout simplement pas à FIFA 21, surtout lorsque les joueurs se familiarisent avec l'équilibre du jeu et que les activités compétitives se calcifient en une "méta". Il est important de connaître ces méta-tactiques afin que votre équipe puisse en tirer parti et s'en défendre.

Le jeu de cette année met l'accent sur la défense manuelle, par exemple, généralement menée par un MDP puissant et mobile devant des défenseurs centraux grands et encombrants. Nous voyons également beaucoup de buts tirés dans la lucarne, à travers le gardien, ce qui fait de la puissance de tir une donnée clé. Et les attaquants sont plus à l'aise sur leur pied faible que l'année dernière, ce qui ramène dans la méta des joueurs avec des notes de pied faible trois étoiles, comme Mohamed Salah.

Savoir comment vous voulez jouer vous aidera à construire votre équipe RTG efficacement, mais savoir comment le jeu est le mieux joué vous aidera à affiner ces décisions.

4. S'attaquer aux joueurs de l'Objectif, pas à ceux de la SBC

Tout le monde aime les défis de constitution d'équipes. Ils sont toujours si tentants. Mais la vérité est que chaque fois que vous complétez un SBC de joueur, vous retirez de la valeur à votre club de façon permanente en échange d'un seul joueur, dont vous vous lasserez inévitablement. Si vous pouvez résister à l'attrait de ces SBC, vous aurez plus de pièces à jouer, point final. En revanche, nous vous recommandons vivement de jouer pour débloquer des joueurs Objectif.

5. Apprenez à aimer les matchs amicaux en ligne de FUT

Les matchs amicaux en direct de FUT sont l'une des meilleures nouveautés de FIFA 21 Ultimate Team. Cela ne semble pas très spécial : chaque match amical FUT en direct présente une certaine restriction d'effectif, comme un mélange de joueurs de la Bundesliga et de joueurs français, avec un matchmaking basé sur les compétences pour que vous puissiez affronter d'autres personnes dans la même situation. Mais chaque nouvelle compétition comporte également des défis d'objectifs correspondants, qui donnent généralement lieu à des récompenses pour les joueurs et les packs.

Ce qui est encore mieux, c'est que les matchs amicaux ne consomment pas de contrat pour vos joueurs. Cela signifie que les prêts que vous avez économisés - le prêt de Mbappé obtenu grâce aux récompenses de la saison, le prêt d'Icône obtenu grâce aux objectifs d'équipe, etc. - peuvent être utilisés encore et encore sans réduire leurs contrats. Certains de ces joueurs valent des millions de pièces, et il existe maintenant un moyen de jouer avec eux à votre guise, tout en gagnant des éléments qui ont une valeur réelle. Pour un joueur RTG, c'est une mine d'or.

6. Ne changez pas votre équipe à tout bout de champ

Rester avec les mêmes joueurs semaine après semaine est une chose que la plupart des joueurs FUT trouvent impossible. Il y a toujours quelque chose de tentant qui vient d'atterrir dans les packs. Il y a toujours une meilleure option potentielle à déployer au poste de milieu droit. Ces pièces brûlent un trou dans votre poche.

Mais la vérité est que la plupart des joueurs FUT perdent des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de pièces à chaque cycle en achetant et en vendant des joueurs similaires encore et encore. Chaque transaction dans FUT est soumise à une "taxe EA" de 5 %, et c'est là que va une grande partie de notre argent.

Il faut de la discipline pour y arriver, mais en restant fidèle à votre équipe, plutôt que d'effectuer d'interminables changements latéraux sur des joueurs similaires, tout en utilisant votre pile de pièces pour faire des échanges entre-temps, vous obtiendrez une équipe plus forte et plus performante sur le long terme.

Et si vous trouvez un bon moyen de garder votre sang-froid et de faire cela, dites-nous votre secret !