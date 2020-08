EA Sports : le nouveau gameplay de FIFA 21 dévoilé dans une vidéo

EA Sports promet plus de créativité et de réalisme pour FIFA 21 !

EA Sports distille jour après jour des informations sur FIFA 21, qui sera commercialisé à partir du 9 octobre sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Hier, l'entreprise américaine avait annoncé un partenariat exclusif avec l'AC Milan et l'Inter Milan.

Et ce mardi 4 août, elle vient de présenter dans une vidéo le gameplay du jeu.

🔥Soyez récompensé pour votre créativité & contrôle avec les nouveautés du Gameplay le plus intelligent sur FIFA à date 🎮⚽!



Plus d'infos ➡️ https://t.co/mitulw9ys0#FIFA21 #WinAsOne pic.twitter.com/Wn4ZIVCPLT — EA FIFA (@EA_FIFA_France) August 4, 2020

« Créez-vous plus d'occasions de but que jamais avec les tout nouveaux systèmes offensifs dynamiques mis au service de la jouabilité FIFA la plus intelligente à ce jour », annonce EA Sports.

Plus d'équipes

Selon le communiqué d'EA Sports, la possibilité de dribbler a été améliorée et le grand pont et le râteau font partie des nouveaux gestes techniques.

Il est également annoncé que la nouvelle personnalisation du placement permettra aux joueurs de temporiser leurs appels de balle pour s'aligner sur le dernier défenseur afin d'éviter d'être hors-jeu tandis que les meneurs de jeu chercheront à exploiter les espaces entre les lignes et que les défenseurs tenteront de couper les trajectoires de passes pour gêner la construction du jeu adverse.

Quant aux courses créatives, elles offriront de nouvelles options pour influencer le comportement sans ballon des joueurs de l'équipe contrôlée par le joueur.

Par ailleurs, EA Sports déclare avoir amélioré les duels entre les joueurs pour les rendre plus fluides et plus réalistes.

Enfin, s'appuyant sur les commentaires de la Communauté, EA Sports a repensé certains aspects fondamentaux avec un meilleur contrôle des têtes, des tacles plus équilibrés, des passes plus intelligentes et une réactivité accrue permettant aux gamers d'avoir plus de contrôle avec et sans le ballon.