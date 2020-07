FIFA 21 : la bande-annonce est tombée avec tous les détails

EA Sport a dévoilé une première bande-annonce pour FIFA 21, centrée autour de Kylian MBappé et des joueurs du Paris Saint-Germain.

FIFA 21 sortira sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch le 9 octobre, puis plus tard sur les consoles nouvelle génération PS5 et Xbox Series.

Le trailer de Fifa 21 est là ! Qui le prend day one ?pic.twitter.com/JO0ouRJ52d — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) July 23, 2020

Plus d'équipes

En attendant, nous devons nous contenter d'un nouveau trailer diffusé sur les réseaux sociaux par EA Sports, le développeur et éditeur de la célèbre simulation footballistique.

Dans cette nouvelle bane-annonce, c'est le Français Kylian Mbappé qui est mis en avant. Le champion du Monde 2018 sera, pour rappel, sur la jaquette du jeu, lui qui est l'égérie de l'opus 2021 du fameux titre.

On a notamment pu apercevoir les célébrations personnalisées de Kylian MBappé et d'Erling Haaland. Qui l'a déjà précommandé ?