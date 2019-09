FIFA 20 - Quels joueurs ont 5 étoiles en gestes techniques ?

Découvrez les joueurs les plus habiles techniquement sur le nouveau jeu d'EA Sports : Neymar, Ronaldo et Pogba sont dans cette sélection.

Voici la liste de tous les joueurs dotés de cinq étoiles sur FIFA 20, le nouveau jeu d'EA Sports. Il s'agit des joueurs les plus techniques du jeu, capable de réaliser les dribbles et les gestes les plus élaborés.

On retrouve six joueurs de dans cette liste des plus fins manieurs de ballon : Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria pour le PSG, Memphis Depay pour l'OL, Gelson Martins à et Farid Boulaya du côté de Metz.

Les joueurs 5 étoiles sur FIFA 20

Joueur Club Note générale Cristiano Ronaldo Piemonte Calcio* 93 Neymar Jr PSG 92 Kylian Mbappé PSG 89 Paul Pogba 88 Thiago 87 Angel Di Maria PSG 86 Philippe Coutinho Bayern Munich 86 Marcelo 85 Riyad Mahrez 84 Memphis Depay 84 Jadon Sancho 84 Douglas Costa * 84 Ousmane Dembélé Barcelona 84 Wilfried Zaha 83 Marcus Rashford Manchester United 83 Juan Cuadrado Piemonte Calcio 83 Federico Bernardeschi Piemonte Calcio 83 Stephan El Shaarawy Shanghai Shenhau 82 Xerdan Shaqiri 82 Gelson Martins Monaco 82 Quincy Promes 82 Marlos 82 David Neres Ajax 81 Jesus Corona Porto 81 Quaresma 81 Joao Felix Atletico Madird 80 Ignacia Piati Montreal Impact 80 Nani Orlando City 80 Allan Saint-Maximin United 79 Vinicius Junior Real Madrid 79 Martin Odegaard 78 Eljero Elia Medipol Basaksehir 77 Amine Harit Schalke 76 Carlos Villanueva Al Ittihad 76 Luciano Acosta DC United 76 Matias Fernandez Junior de Barranquilla 75 Yannick Bolasie 75 Sam Larsson 75 Aiden McGeady Sunderland 73 Farid Boulaya Metz 73 Alexandru Maxim Mainz 73 Jordan Botaka Sint-Truiden 71 Ricardo Kishna 71 Chanathip Songkrasin Hokkaido Consadole Sapporo 71 Driss Fettouhi Al Hazem 70 Gary Mackay-Steven New York City 69 Ilsinho Philadelphia Union 68 Yasin Ben El-Mhanni Scunthorphe United 58

Comme la licence officielle de la Juventus est revenue à exclusivement à eFootball PES 2020, la Vieille Dame s'appelle désormais Piemonte Calcio dans FIFA.