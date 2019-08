FIFA 20 - Les budgets des gros clubs européens dans le mode Carrière

Lors de la Gamescom, EA Sports a dévoilé de nouvelles informations concernant les moyens à disposition du joueur dans le mode Carrière de FIFA 20.

Présent à la Gamescom 2019 en , EA Sports a présenté plus en profondeur son prochain jeu, FIFA 20, à un peu plus d'un mois de sa sortie mondiale. Si le mode Volta, qui reprend le concept de FIFA Street, est concerné, le mode Carrière est également au rendez-vous.

On a ainsi pu découvrir les budgets des différents clubs, ce qui permettra aux joueurs de réaliser des transferts ou des investissements (réseau de recrutement chez les jeunes) comme bon lui semble.

Parmi les nouveautés de ce Mode Carrière, la possibilité de personnaliser plus en détails son entraîneur sera présente. Par ailleurs, les négociations de transfert en temps réel seront également améliorées. De plus, il sera possible d'avoir des conversations directes avec ses joueurs, afin d'avoir un impact positif ou négatif sur leur moral.

Voici les budgets des plus gros clubs européens sur FIFA 20 :

Club Championnat Budget (en euros*) 14 500 000 € 40 500 000 € Marseille Ligue 1 18 000 000 € Ligue 1 40 000 000 € PSG Ligue 1 183 000 000 € 77 500 000 € Premier League 96 000 000 € Premier League 109 000 000 € Premier League 184 000 000 € Premier League 185 000 000 € Premier League 80 000 000 € LaLiga 69 000 000 € LaLiga 187 000 000 € LaLiga 188 000 000 € 54 000 000 € 40 500 000 € Serie A 50 000 000 € Piemonte Calcio ( ) Serie A 116 000 000 € AS Rome Serie A 42 000 000 € 138 000 000 € 73 000 000 €

*Nous avons réalisé la conversion à partir de la valeur actuelle de la Livre Sterling. Ces valeurs sont susceptibles de changer et les budgets avec, ce sont donc des estimations au milion près pour le prochain FIFA 20.