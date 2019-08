FIFA 20 - Les budgets transferts de tous les clubs de L1 dans le mode Carrière

À un peu plus d'un mois de la sortie de FIFA 20 (27 septembre), on sait désormais quels seront les budgets des clubs de Ligue 1 pour le mode Carrière.

Comme d'habitude, FIFA 20 proposera un mode Carrière qui vous mettra dans la peau d'un entraîneur et ainsi gérer le club de votre choix. Pour faire grandir cette équipe et mettre les moyens à la hauteur de vos ambitions, le budget alloué pour les transferts reste une donnée essentielle.

Après la découverte des sommes disponibles pour les plus gros clubs européens, nous vous proposons de faire le tour des budgets des clubs de , du à l' en passant par et l'AS . Le club de la capitale possède évidemment la somme la plus importante, avec 183 millions d'euros pour faire son mercato. clôture de son côté la marche avec 4,35 millions d'euros.

Pour rappel, le jeu d'EA Sports sort le 27 septembre prochain en et sa démo sera jouable deux semaines avant, le 12 septembre, en téléchargement sur les plateformes prévues par les consoles (Steam, PS Store, Xbox Live).

Voici les budgets des clubs de sur FIFA 20 :

Club Budgets en millions d'euros* Classement budget 5 500 000 € 16e Angers SCO 5 600 000 € 15e AS Monaco 40 000 000 € 3e 10 900 000 € 8e Dijon FCO 4 350 000 € 20e 5 000 000 € 17e FC 7 200 000 € 13e Girondins de 12 300 000 € 6e LOSC 14 500 000 € 5e HSC 9 500 000 € 10e Nîmes Olympique 4 800 000 € 18e OGC Nice 10 500 000 € 9e Olympique de Marseille 18 000 000 € 4e Olympique lyonnais 40 500 000 € 2e Paris Saint-Germain 183 000 000 € 1er RC Alsace 8 000 000 € 11e 29 4 700 000 € 19e 6 800 000 € 14e FC 11 900 000 € 7e FC 7 900 000 € 12e

*Nous avons réalisé la conversion à partir de la valeur actuelle de la Livre Sterling. Ces valeurs sont susceptibles de changer et les budgets avec, ce sont donc des estimations au milion près pour le prochain FIFA 20.