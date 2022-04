Feyenoord-OM : l'énorme coup de gueule de Mattéo Guendouzi

L'Olympique de Marseille devra faire mieux pour disputer une nouvelle finale européenne. Après s'être incliné sur la pelouse de Feyenoord, l'OM de Jorge Sampaoli devra se montrer plus solide au Stade Vélodrome pour espérer inverser la tendance. Les Phocéens ont concédé trois buts dont deux assez rapidement en première période et le dernier très rapidement après le retour des vestiaires.

"Ce n'est pas digne de l'OM"

Au micro de M6 après la rencontre, Mattéo Guendouzi a poussé un coup de gueule concernant la prestation globale de l'OM ce jeudi soir : "On va dire qu’on reste en vie car il n’y a qu’un but d’écart mais on est passé à côté de notre première mi-temps. On a fait trop d’erreurs individuelles, trop d’erreurs défensives, on est passé à côté de cette demi-finale aller»

"Ce n’est pas digne d’une demi-finale, c’est pas digne de l’OM, on a malgré tout marqué deux buts mais on doit vite se remettre dedans dès le week-end prochain et évidemment réagir la semaine prochaine. On savait que c’était une équipe qui pressait beaucoup avec beaucoup d’intensité, on l’a vu ils étaient fatigués à l’heure de jeu, ils étaient en bloc bas mais on a pas su revenir", a ajouté le milieu de terrain phocéen.

"On s'est rendus la tâche difficile, tout seul"

"C’est nous qui nous sommes rendus la tâche difficile. Tout seul. Ce n’est pas eux qui sont plus forts, c’est nous qui avons facilité la chose. Il va falloir analyser les grosses erreurs qu’on a fait ce soir", a conclu Mattéo Guendouzi. En zone mixte, Valentin Rongier a été dans le sens de son coéquipier mais considère que tout reste encore à faire dans cette double confrontation face au Feyenoord.

"Inverser la tendance ? Bien sûr qu'on en est capables. Je pense qu'on l'a vu en 2e période. On a une semaine pour préparer ce match. On va d'abord préparer le match de dimanche (contre Lyon). Mais il y a forcément des choses positives et on a trouvé le moyen de les mettre aussi en difficulté. On doit appuyer là-dessus et voir comment régler ce problème qu'on a eu aujourd'hui, c'est à dire énormément de ballons dans notre dos", a expliqué le milieu de terrain de l'OM.

"On savait qu'ils allaient presser. On a essayé de ressortir malgré ça, peut-être trop. On aurait dû avoir la personnalité pour se dire qu'il fallait qu'on allonge et qu'on joue les seconds ballons. Ca fait partie du football aussi, parfois, chose qu'on n'a pas réussi à faire. Maintenant, on s'en sort plutôt bien, il y a 3-2 et le match retour sera très important", a conclu Valentin Rongier.