OM : Jorge Sampaoli lance un avertissement à Feyenoord avant le match retour

L'Olympique de Marseille est toujours en vie dans cette UEFA Conférence League. Les Phocéens ont certes perdu leur demi-finale aller sur la pelouse de Feyenoord, mais les Marseillais ne s'en sortent pas si mal en retrant à la maison avec seulement un but de retard sur leur adversaire du soir, au terme d'un match spectaculaire dans lequel ils étaient mal embarqués.

"Le jeu a été dicté par l'adversaire"

Bamba Dieng et Gerson ont permis à l'OM de croire au match nul avant que Dessers ne donne la victoire au Feyenoord en début de second acte. En conférence de presse après la rencontre, Jorge Sampaoli a reconnu que son équipe a subi durant ce premier acte, mais a également promis à son adversaire du soir un tout autre match au retour la semaine prochaine.

Feyenoord – OM (3-2), Marseille se complique la tâche

"On a d'abord subi la pression d'une équipe qui est toujours insistante de ce point de vue-là. On n'a pas été surpris, mais on a quand même été soumis au harcèlement de Feyenoord, et sans arriver à aller vraiment dans le camp adverse. En première période, le jeu a été dicté par l'adversaire, c'était ce qu'il souhaitait. En seconde, mon équipe a repris le contrôle, sans pouvoir égaliser sur ce match, qui s'est donc décidé sur une erreur non provoquée, juste après la pause", a expliqué Jorge Sampaoli.

"Un apprentissage pour l'avenir et le match retour"

"Je crois qu'il y a tout un tas de facteurs. Le contexte, le pressing, plusieurs situations délicates... Mais dans ce type de compétition, tu n'es pas autorisé à te tromper. Cela a été dur de développer notre jeu. Cela a engendré une frustration, et nous avons ensuite commis des erreurs. C'est un véritable apprentissage pour l'avenir et pour le match retour", a ajouté l'entraîneur phocéen.

OM : les confidences d'Amine Harit

Jorge Sampaoli attend plus de ses ouailles et espère que la fatigue ne va pas trop jouer sur les prochains matches : "Je crois qu'en première période, cela a été défavorable, toutes ces émotions... On a joué comme les adversaires le voulaient. En seconde, on a contrôlé les actions, on a mieux joué dans le camp adverse. On a eu quelques occasions pour égaliser. Il faudra jouer comme ça au Vélodrome pour soumettre l'adversaire, sinon, nos possibilités seront limitées".

"Cette rencontre va-t-elle laisser des traces ? Oui, parce que ça a été un match très disputé, engagé, et on rejoue dimanche une rencontre très importante (contre l'OL). Et on enchaîne par la revanche contre Feyenoord... Je suis persuadé que cela a été une grande usure physique pour les deux formations, tant la rencontre a été intense", a conclu l'Argentin.