Ferran Torres et Rodri dans une course incertaine contre la montre

Ferran Torres et Rodri Hernandez courent contre la montre pour éviter un retour à Barcelone et Manchester City, dans le contexte des négociations en cours concernant leur transfert respectif vers un nouveau club au cours du marché estival, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol "Mundo Deportivo".

Les deux joueurs suivent de près l'évolution des négociations, à un moment où leur retour à l'entraînement avec leurs clubs actuels est devenu imminent. Tous deux cherchent à régler leur avenir dans les plus brefs délais, afin de s'intégrer rapidement à la préparation de leurs nouvelles équipes, le Paris Saint-Germain et Barcelone.

Les vacances des joueurs internationaux dont le parcours en Coupe du monde s'est prolongé jusqu'à la dernière semaine du tournoi touchent à leur fin, et Ferran Torres et Rodri Hernandez attendent avec impatience les développements concernant leur avenir.

Les agents des joueurs travaillent à conclure leurs transferts, l'attaquant de Barcelone, Ferran Torres, étant désormais proche de quitter le club catalan pour rejoindre le Paris Saint-Germain, tandis que Rodri se rapproche d'un départ de Manchester City pour rejoindre Barcelone.

Les deux joueurs souhaitent accélérer les négociations au cours des prochains jours, afin de pouvoir commencer à travailler avec leurs nouvelles équipes sans retard, plutôt que de retourner à l'entraînement avec leurs clubs actuels.

Ferran Torres devrait reprendre l'entraînement le mercredi 12 août prochain, aux côtés des autres joueurs espagnols qui n'ont pas encore repris le travail avec Barcelone.

Par conséquent, toutes les parties disposeront d'un temps limité mardi pour boucler l'affaire et éviter que Ferran Torres ne réapparaisse à la Ciutat Esportiva Joan Gamper mercredi matin, en vue de la nouvelle saison.

Rodri dispose de plus de temps pour régler son transfert

De l'autre côté, Rodri dispose d'une marge de temps plus grande pour régler son avenir, Manchester City ayant fixé au vendredi 14 août la date de son retour à l'entraînement.

Son entraîneur Enzo Maresca avait récemment indiqué que Rodri "sera à Manchester vendredi", en référence à la date du retour du milieu de terrain espagnol au club anglais.

Mais si les négociations entre Barcelone et Manchester City aboutissent au cours des prochains jours, Rodri ne sera pas contraint de retourner en Angleterre et partira directement pour Barcelone afin d'entamer une nouvelle étape de sa carrière.

Hansi Flick attend l'arrivée de Rodri avec impatience, le considérant comme l'un des éléments importants du projet de Barcelone pour la nouvelle saison, alors que le club catalan poursuit ses efforts pour finaliser l'affaire dans les plus brefs délais.

Ainsi, Ferran Torres et Rodri se retrouvent face à une course contre la montre ; pour le premier, la date de son retour à Barcelone approche rapidement, tandis que le second dispose de quelques jours supplémentaires avant le retour prévu à Manchester City, en attendant que les négociations scellent définitivement leur sort.