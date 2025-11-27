Fenerbahçe - Galatasaray : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le football turc n’offre pas de plus grand frisson que le derby d’Istanbul. Et cette édition du Fenerbahçe – Galatasaray promet d’être l’une des plus tendues de la décennie. Avec seulement un point d’écart entre les deux équipes au sommet de la Süper Lig, la confrontation de lundi soir peut redessiner la hiérarchie. Galatasaray, leader au coup d’envoi, sait qu’une défaite lui ferait perdre son trône au profit de son plus vieil ennemi. Le rendez-vous est programmé à Kadıköy, où l’atmosphère s’annonce irrespirable.

L’occasion rêvée pour Fenerbahçe

Fenerbahçe reste la seule équipe invaincue du championnat, et affiche une dynamique impressionnante : 11 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, dont 8 victoires. En championnat, les hommes de Domenico Tedesco viennent d’enchaîner cinq succès d'affilée, comblant ainsi un retard de neuf points sur Galatasaray. Le nul obtenu jeudi contre Ferencvaros en Ligue Europa (1-1) n’a pas entamé leur confiance. Avec 18 buts marqués sur les cinq dernières journées de Süper Lig, les Canaris affichent une puissance offensive redoutable, bien que leur défense reste perfectible.

En face, Galatasaray avance à tâtons. Battus par Union SG en Ligue des champions (0-1), les hommes d’Okan Buruk ont essuyé deux défaites lors de leurs trois dernières sorties. Leur seule éclaircie récente reste un 3-2 compliqué contre Gençlerbirliği, lanterne rouge. Leur solidité défensive en déplacement (2 buts encaissés en 6 matchs de championnat à l’extérieur) constitue leur meilleure garantie avant ce choc. Mais les doutes se multiplient, et leur première défaite en Süper Lig il y a deux semaines contre Kocaelispor (0-1) a laissé des traces.

Galatasaray sur courant alternatif

Historiquement, Galatasaray n’a plus peur de Kadıköy. Le club s’est imposé à deux reprises lors de ses trois dernières visites en championnat sur la pelouse de Fenerbahçe, dont un 3-1 retentissant l’an dernier. Mais cette fois, le contexte est différent : l’élan penche clairement du côté du Fener, et l’ambiance du Sukru Saracoglu Stadium pourrait faire basculer le duel. Chaque duel, chaque mètre gagné, chaque tir cadré aura son poids dans une rencontre où la tension dépasse de loin le seul cadre sportif.

Ce derby ne vaut pas seulement trois points : il vaut un symbole, une prise de pouvoir, un élan vers le titre. Fenerbahçe rêve de renverser la domination de son rival, après trois saisons passées dans son ombre. Galatasaray, champion en titre, refuse de céder à la pression. Ce duel dépasse les joueurs et les entraîneurs : il est inscrit dans l’ADN du football turc. Le verdict de lundi soir pourrait redéfinir la saison entière, et marquer un tournant dans la guerre froide entre les deux monstres d’Istanbul.

Sur quelle chaine regarder le match Fenerbahçe - Galatasaray ?

La rencontre entre le Fenerbahçe et le Galatasaray sera à suivre ce lundi 1 décembre 2025 à partir de 18h sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder depuis n'importe où avec un VPN ?

Les amateurs de football situés à l'étranger, qui n'ont pas accès à la diffusion de la Süper Lig dans leur pays, peuvent utiliser un service VPN pour regarder le match. Des services VPN fiables comme NordVPN, en chiffrant la connexion internet, permettent d'accéder aux services de diffusion dans différents pays. Si vous ne savez pas quel VPN représente la meilleure option, vous pouvez consulter le guide VPN de GOAL pour les diffusions sportives.

Horaire et lieu du match Fenerbahçe - Galatasaray

Super Lig - Super Lig Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Le match de la 14ème journée de la Süper Lig entre Fenerbahçe et Galatasaray qui se déroulera au Chobani Stadium débutera le lundi 1er décembre 2025 à 20h00.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe du Fenerbahçe

À l’approche d’un derby brûlant face au Galatasaray, Fenerbahçe aborde le rendez-vous avec une liste d’absents particulièrement fournie. Plusieurs cadres manqueront à l’appel : Çağlar Söyüncü et Sebastian Szymanski, toujours en phase de soins, restent indisponibles. Le club devra également composer sans trois suspendus majeurs – Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek et Fred – tandis qu’İrfan Can Kahveci demeure écarté du groupe.

Ces défections pourraient fortement peser sur les choix de Domenico Tedesco, qui doit recomposer son milieu et revoir ses équilibres défensifs. L’entraîneur italien peut néanmoins s’appuyer sur la dynamique impressionnante de son équipe : depuis son arrivée en septembre 2025, Fenerbahçe est tout simplement la formation qui a glané le plus de victoires (7) et de points (24) en Süper Lig.

Sur le plan offensif, le danger principal devrait venir de Dusan Tadic et Edin Džeko, tandis que le jeune Arda Güler reste une option crédible pour animer le jeu. À noter que Kerem Aktürkoğlu pourrait, en cas de but, devenir seulement le quatrième joueur de l’histoire à marquer dans ce derby sous les deux maillots.

Infos de l'équipe de Galatasaray

Galatasaray se présente, de son côté, à cette partie avec une infirmerie largement remplie. Plusieurs cadres manquaient encore lors du dernier match de Ligue des champions, dont Victor Osimhen, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Yunus Akgün et Berkan Kutlu, tous touchés physiquement ces derniers jours. La priorité du staff concerne évidemment Osimhen : blessé avec le Nigeria face au Congo, l’attaquant a manqué les deux précédentes rencontres mais un protocole intensif a été mis en place. Selon la presse turque, le buteur serait finalement en mesure de tenir sa place pour le choc. Malgré ce contexte délicat, Galatasaray reste performant en déplacement et peut compter sur un İlkay Gündoğan en forme, décisif lors de ses trois dernières sorties en Süper Lig.

La forme des deux équipes

Fenerbahçe, qui n'a subi aucune défaite en Süper Lig cette saison, a récemment battu Rizespor à l'extérieur 5-2. Les bleu et jaune veulent également prendre 3 points contre Galatasaray pour préserver leur statut d'invincibilité.

Galatasaray, ayant subi sa seule défaite de la saison en Süper Lig le 9 novembre contre Kocaelispor, a récemment remporté une victoire 3-2 contre Gençlerbirliği.

Précédentes confrontations

Fenerbahçe et Galatasaray s'affronteront pour la 137ème fois dans l'histoire de la Süper Lig. Dans l'histoire de cette rivalité, les Canaris ont l'avantage avec 53-38 victoires (45N). Les cinq derniers matchs entre Fenerbahçe et Galatasaray se sont soldés par une domination des rouge et jaune. Galatasaray en a remporté 3, un s'est terminé par un nul et Fenerbahçe n'a gagné qu'une seule fois.

Classement

Galatasaray, avec 32 points en 13 semaines, est en tête de la Süper Lig tandis que Fenerbahçe occupe la deuxième place avec 31 points.