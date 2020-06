FC Séville, Banega : "Ce sera un marathon"

Le milieu de terrain argentin craint l'enchaînement des rencontres en Liga et a hâte de disputer son dernier derby de Séville.

Ever Banega va disputer ses derniers matches sous les couleurs du . La saison de a été interrompue à la mi-mars, comme l'ensemble des championnats européens, en raison de la pandémie de Coronavirus, mais va reprendre le 11 juin avec le derby de Séville. En fin de contrat à la fin de la saison, Ever Banega a déjà signé un contrat en où il évoluera la saison prochaine. Mais l'Argentin veut finir son aventure en beauté en Andalousie, comme il l'a confié à la presse ce mercredi.

"Je pense que l'équipe et revenue en bonne forme. Il est vrai qu'il nous faut encore un peu de temps, mais nous avons des jours devant nous et nous serons très performants. Je suis mentalement préparé pour ce qui va arriver. Ce sera un marathon, avec des matches tous les trois jours et il sera essentiel de se reposer. Nous allons jouer sans supporters, tous les bruits seront entendus. Nous devons travailler dans toutes circonstances. Je pense que celui qui est le plus concentré et qui fait le moins d'erreurs aura plus de chances de gagner des matches", a révélé l'Argentin du FC Séville.

Banega veut réussir ses adieux

"J'apporte mon soutien à la mesure de mes moyens. Si je joue, je fais de mon mieux, si je suis absent, je tente d'être utile. Je veux dire au revoir d'une bonne manière au club et aux gens. Surtout, j'espère que nous pourrons obtenir une place pour la et si nous le pouvons, gagner un titre comme la , ce serait vraiment bien, même si nous savons que c'est difficile", a ajouté le milieu de terrain argentin.

Ever Banega a hâte de disputer son dernier derby de Séville, marquant la reprise de la le 11 juin : "Le derby contre le Betis Seville ? C'est un des matches les plus spectaculaires que j'ai jamais vécus. C'est vraiment bien parce que la ville est excitée. Nous allons jouer sans supporters, mais c'est la même chose. J'aimerais beaucoup jouer ce match. Bien sûr, c'est mon dernier derby et j'espère surtout que nous pourrons obtenir un bon résultat".

"Dans ma tête est aussi celui qui sera le dernier en Liga, donc je vais en profiter et j'espère que nous pourrons obtenir un bon résultat", a déclaré Banega, qui a insisté sur son idée de dire au revoir aux fans de la meilleure façon. "Ce serait un rêve de répéter le premier adieu, avec un titre. Je rêve d'une très belle fin pour tout le monde et aussi pour moi, pour être les derniers matchs que je devrai jouer dans cette Ligue. Aussi, j'espère que je pourrai gagner un titre pour toutes les personnes qui ne pourront pas être dans le stade et qui nous a toujours soutenus".