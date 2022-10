FC Porto - Benfica : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Porto - Benfica : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Choc au sommet au Portugal. Le FC Porto, deuxième de Liga Bwin, reçoit son ennemi juré Benfica, leader du championnat. Trois points séparent les deux équipes au classement et ces dernières saisons l'ont prouvé, les confrontations directes entre les deux rivaux du football portugais, voir entre les trois grands en comprenant le Sporting, font la différence dans la course au titre.

Porto a activé le mode rouleau compresseur

Champion en titre, le FC Porto a connu un léger retard à l'allumage, concédant notamment une défaite sur la pelouse de Rio Avec et un match nul à Estoril, mais les hommes de Sergio Conceiçao vont beaucoup mieux depuis quelques matches. Même en Ligue des champions où ils étaient en grande difficulté, les Dragons se sont totalement relancés et sont désormais à la deuxième position de leur groupe derrière Club Brugge.

Le FC Porto veut confirmer son renouveau en marquant un grand coup avec une victoire face à Benfica. Les Dragons partent favoris de cette rencontre tant ils ont pris l'habitude de prendre le dessus sur leur ennemi juré ces dernières années. Lors des cinq dernières confrontations, le FC Porto n'a jamais perdu et l'a emporté à trois reprises.

Avantage Porto dans les dernières confrontations directes

Benfica de son côté espère signer sa première victoire à l'Estadio do Dragao, mais aussi dans un Classico, depuis le 2 mars 2019. A l'instar du PSG, du Real Madrid et de Naples, Benfica est l'un des quatre clubs à être encore invaincu toutes compétitions confondues. Cette série risque d'être mis à mal ce vendredi soir, d'autant plus qu'après un début de saison canon, les Aigles semblent à la recherche d'un second souffle.

Le week-end dernier, Benfica a échappé de peu à la correctionnel en Coupe du Portugal en l'emportant aux tirs au but face Caldas, équipe de troisième division. Et avant ça, les Aigles restaient sur trois matches nuls en quatre rencontres toutes compétitions confondues. Pourtant, les débuts de Roger Schmidt sur le banc du club lisboète sont plus que convaincants.

Les Aigles n'ont pas souffert de la perte de Darwin Nunez et l'ont rapidement remplacé par la pépite Gonçalo Ramos. Avec une attaque de feu et un jeu séduisant, Benfica a remporté huit de ses neuf matches de Liga Bwin et a tenu tête au Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Ce Classico entre Porto et Benfica sent la poudre et est à rater sous aucun prétexte.

Horaire et lieu du match Porto - Benfica

Ville : Porto

Porto Stade : Estadio do Dragao

Estadio do Dragao Heure : 21:15 UTC+2 (heure française) / 19:15 GMT / 20:15 UTC+1 (BST) / 15:15 EST / 12:15 PST

Sur quelle chaîne TV voir Porto - Benfica ?

FC Porto - Benfica

10ème journée de Liga Portugal Bwin

Vendredi 21 octobre

21h15 sur RMC Sport 1

Stream : RMC Sport

Prise d'antenne : 21h10 sur RMC Sport

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme de RMC Sport.

Série actuelle du FC Porto et de Benfica

Porto : VVVVV

Benfica : NNVNV

Les blessés et absents :

Un seul blessé côté FC Porto, mais un blessé de marque, puisque Sergio Conceiçao devra faire sans Pepe pour ce Classico du football portugais.

En face, Benfica se présentera à l'Estadio do Dragao sans David Neres, victime d'une lésion musculaire. Une absence importante pour Roger Schmidt. Outre l'absence de l'ailier brésilien, les Aigles seront également privés de Morata et Lucas Verissimo, blessés.

Les équipes probables

XI de départ de Porto : Diogo Costa - Conceicao, Cardoso, Carmo, Zaidu - Otavio, Uribe, Eustaquio, Pepê - Galeno, Taremi.

XI de départ de Benfica : Vlachodimos - Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo - Florentino, Aursnes - Enzo Fernandez, Rafa, Joao Mario - Gonçalo Ramos.